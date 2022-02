Chiesa inagibile, stop ai matrimoni 

Una soluzione sembra però intravedersi all’orizzonte. «Nei giorni scorsi sono venuti gli esperti della Soprintendenza», prosegue don Gianni. «Pare che presto dovrebbero iniziare i lavori». Il sopralluogo è di qualche giorno fa. Oltre al parroco, c’erano l’assessora a Flumini e alle Periferie Tiziana Cogoni e appunto i tecnici della Soprintendenza. «Noi non potevamo dare l’avvio ai lavori di messa in sicurezza senza il loro parere», spiega Cogoni, «e adesso che c’è stato questo incontro la situazione dovrebbe sbloccarsi». Da mettere in sicurezza c’è infatti tutto il muro laterale ma l’intervento dovrà essere portato avanti nel rispetto di tutti i vincoli del sito.

È tra le più gettonate. L’antica chiesetta di Sant’Andrea inserita all’interno dell’omonimo parco, lungo il litorale, è da sempre meta preferita di sposi, genitori che devono battezzare i figli, e bambini che devono fare cresime e comunioni. Sarà per quel suo fascino antico e per quelle mura che profumano di storia: fatto sta che per convogliare a nozze davanti al suo piccolo altare ci sono liste d’attesa lunghissime. Adesso però si è fermato tutto. Dallo scorso novembre la chiesetta è inagibile. Niente più cerimonie ma un nastro bianco e rosso che tiene lontani tutti, anche i turisti che vorrebbero solo visitare il sito.

Il cedimento

Tutta colpa di un muro. Il maltempo e le piogge incessanti di novembre avevano fatto sgretolare la costruzione nella parte laterale e da allora restano soltanto i calcinacci e i mattoni riversi a terra. L’accesso è vietato e nessuno sa quando ci si potrà riaccomodare nei banchi che venivano adornati di fiori per accogliere gli sposi. «Purtroppo dopo la caduta del muro non possiamo più entrare nella chiesa», spiega il parroco di Santa Maria degli Angeli a cui appartiene anche la chiesetta nel parco Parodi, don Gianni Paderi. «Per questo abbiamo dovuto spostare i matrimoni. Alcune coppie hanno deciso di sposarsi a Santa Maria degli Angeli, altri purtroppo non essendo disponibile la chiesetta hanno proprio annullato e cercheranno una chiesa altrove. E questo ci dispiace molto».

La speranza

Una soluzione sembra però intravedersi all’orizzonte. «Nei giorni scorsi sono venuti gli esperti della Soprintendenza», prosegue don Gianni. «Pare che presto dovrebbero iniziare i lavori». Il sopralluogo è di qualche giorno fa. Oltre al parroco, c’erano l’assessora a Flumini e alle Periferie Tiziana Cogoni e appunto i tecnici della Soprintendenza. «Noi non potevamo dare l’avvio ai lavori di messa in sicurezza senza il loro parere», spiega Cogoni, «e adesso che c’è stato questo incontro la situazione dovrebbe sbloccarsi». Da mettere in sicurezza c’è infatti tutto il muro laterale ma l’intervento dovrà essere portato avanti nel rispetto di tutti i vincoli del sito.

La storia

La chiesetta gotico catalana di Sant’Andrea risale al XV secolo ed era stata realizzata probabilmente su un tempio romano. La facciata è sormontata da un campanile a vela. Ed è qui che ogni anno, tranne gli ultimi due per via della pandemia, si festeggia San Giovanni Battista con tanto di vergini e traccheras. Quest’anno la festa, è quasi certo che tornerà con il suo carico di gioia e colori, ma si dovrà restare nel piazzale, fuori dalla chiesa. Non c’è pace per questo parco, frequentato da tantissime persone. Se adesso a esser off limits è la chiesa, fino a poco tempo fa lo era una parte del giardino per via dell’instabilità dei pini. Per questo motivo era stato chiuso anche l’accesso al piccolo centro anziani. L’area era stata interdetta dopo la caduta qualche anno fa di un grosso pino che era piombato sui frequentatori ferendone sei tra cui alcuni bambini. In seguito dopo le prove e i controlli portati avanti dall’Ip impresa servizi che si occupa della manutenzione del verde in tutta la città, i pini erano stati buttati giù.

