Chiesa inagibile, non basta l’eredità 

«Sono cinque anni che la chiesa è inagibile. Non abbiamo più un luogo di aggregazione per i nostri bambini». Dolores Salis, residente di Sa Segada, indica la parrocchia di Nostra Signora di Loreto con il campanile che sembra uscito da un bombardamento e, ovunque, ferri arrugginiti che si affacciano dall’intonaco scrostato. La Santa messa viene celebrata nel vicino centro sociale, alle nove e mezza di domenica mattina. «La sala è stata allestita per la funzione, – continua Dolores Salis - così in un colpo solo abbiamo perso gli spazi della chiesa e anche quelli del centro che venivano utilizzati per delle festicciole».

L’eredità

Ma una buona notizia c’è. Il vecchio parroco, scomparso a novembre scorso all’età di 95 anni, don Luigi Manca, meglio conosciuto come don Gino, avrebbe lasciato in eredità alla comunità di Sa Segada una parte dei suoi risparmi proprio per il restyling della chiesa che ha retto per quasi mezzo secolo. «Una bella sorpresa – ammette Antonio Zidda, presidente del comitato Sa Segada-Tanca Farrà – scoprire che nel suo testamento c’è un importante lascito in danaro per la ristrutturazione di questo edificio». Si parla di circa 25mila euro. Una somma considerevole ma purtroppo non sufficiente a riaprire la chiesa ai fedeli che, tra l’altro, è di proprietà della Regione. «Mi auguro che il gesto di don Gino sproni altre istituzioni a intervenire, – prosegue Zidda – perché noi abbiamo bisogno di riavere la parrocchia in funzione». Già a rischio di spopolamento, la piccola borgata di Sa Segada con la chiusura dell’unica chiesa ha perso negli anni la presenza dei bimbi nel piazzale. «Vanno tutti a Fertilia per fare il catechismo – conferma Dolores Salis – ed è un vero peccato».

La Diocesi

Dalla Diocesi Alghero-Bosa fanno sapere però che l’edificio, non essendo di sua proprietà, non può essere oggetto di un intervento. «La Conferenza episcopale italiana concede dei contributi anche a gruppi di parrocchie, – spiega Don Giampiero Piras, economo della Diocesi - purché ne abbiano la proprietà, ma noi non possediamo né la proprietà e nemmeno il comodato d’uso. Ringraziamo comunque i cittadini della borgata perché hanno denunciato un problema che bisogna affrontare e risolvere. La quota di don Manca – propone Don Giampiero - potrebbe servire come compartecipazione a dei lavori finanziati di concerto dalla Regione e dalla Cei».