Chiesa danneggiata per pochi spiccioli 

Ladri-vandali in azione, venerdì notte, a Carbonia: hanno preso di mira la chiesetta di Santa Lucia, storico luogo di culto nel borgo di Sirri. Sotto le cure dei cittadini era ritornata a essere un punto di riferimento per i fedeli, ecco perché è grande l’indignazione dei residenti: «Uno sfregio alla nostra comunità».

Il blitz

I ladri hanno agito indisturbati nella notte approfittando dell’isolamento della piccola chiesetta, immaginando probabilmente di trovare all’interno oggetti di valore. Ma c’erano solo le offerte e non oro o altri beni: la chiesa è di origine agropastorale, e gli oggetti di modesto valore che una volta l’abbellivano, sono stati trasferiti ad Iglesias già diversi anni fa. L’impegno di tanti fedeli per farla rinascere aveva permesso di farla riscoprire a a tutta la città. I malviventi hanno divelto due pesanti cancelli metallici messi a protezione della chiesa e forzato le rispettive porte d’ingresso (una della chiesa e l’altra dei locali accessori), causando danni che le magre casse della comunità non possono ripagare. L’atto vandalico è quello che fa più male: «All’interno non vi era nulla di valore – racconta don Giampaolo Rosso, parroco responsabile della chiesa – ma oltre al danno materiale, ci provocano tanto dolore. Farò riparare gli ingressi nella speranza che i responsabili capiscano che all’interno non c’è nulla da rubare».

L’allarme

Questa mattina i residenti hanno fatto l’amara scoperta e dopo aver contattato il parroco hanno immediatamente avvisato i carabinieri: «Anche solo pensare di rubare in chiesa è un atto infame che noi condanniamo fortemente – dice Francesca Chillau, residente a Sirri – spero che si pentano di quello che hanno fatto». L’atto vandalico ha provocato tanta indignazione in tutta la città di Carbonia. La chiesetta è infatti molto amata, anche da chi non risiede nella frazione, per via della conosciutissima festa patronale di Santa Lucia che ogni anno attira centinaia di persone: «Da anni siamo impegnati nella valorizzazione del borgo e della chiesetta – spiega Gabriella Chirigu, del Comitato di quartiere di Serbariu che comprende anche Sirri – quello che hanno fatto stanotte crea molto dispiacere alla nostra comunità>. Già dalla mattina un gruppo di volontari si è prodigato per provare a sistemare il danno: <Cosa pensavano di trovare? – si chiede incredulo Graziano Pilleri, uno dei custodi – Oltre alle panche, qualche tavolo e vecchi frigoriferi che usiamo in occasione della festa patronale, dentro non c’è altro».