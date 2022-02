«Chierichetto a 80 anni, orgoglioso e felice» 

«Ed è un compito che mi ha permesso di conoscere tante persone speciali. Tanti che mi aspettavano anche per potere fare quattro chiacchiere e sentirsi meno soli», dice. Un incarico che assolve con orgoglio, per nulla intenzionato ad andare in pensione. «Io ho lavorato come meccanico e poi per tanti anni come assistente di laboratorio all’istituto industriale Giua», racconta, «diciamo che da ragazzo non è che fossi tanto legato alla chiesa. Certo eravamo cattolici e la parrocchia l’ho sempre frequentata ma all’epoca non c’era un legame così stretto».

Da allora sono passati 34 anni e Franco Bellisai, che adesso ne sta per compiere 81, non ha mai smesso di fare il chierichetto. È lui il più anziano ministrante della basilica che fa da guida a tutti gli altri giovani chierichetti. Un compito che porta avanti con umiltà e passione, insieme al compito di portare la comunione casa per casa ai malati che non possono recarsi a messa.

La prima volta che è salito sull’altare a suonare la campanella durante la consacrazione, aveva poco meno di cinquant’anni. A dir messa c’era don Antonio Porcu e lui era emozionato e gli tremavano le gambe.

Da allora sono passati 34 anni e Franco Bellisai, che adesso ne sta per compiere 81, non ha mai smesso di fare il chierichetto. È lui il più anziano ministrante della basilica che fa da guida a tutti gli altri giovani chierichetti. Un compito che porta avanti con umiltà e passione, insieme al compito di portare la comunione casa per casa ai malati che non possono recarsi a messa.

La sintonia coi malati

«Ed è un compito che mi ha permesso di conoscere tante persone speciali. Tanti che mi aspettavano anche per potere fare quattro chiacchiere e sentirsi meno soli», dice. Un incarico che assolve con orgoglio, per nulla intenzionato ad andare in pensione. «Io ho lavorato come meccanico e poi per tanti anni come assistente di laboratorio all’istituto industriale Giua», racconta, «diciamo che da ragazzo non è che fossi tanto legato alla chiesa. Certo eravamo cattolici e la parrocchia l’ho sempre frequentata ma all’epoca non c’era un legame così stretto».

La folgorazione

Poi un giorno le cose cambiano: «Don Antonio Porcu mi chiede se voglio fare un’esperienza di consiglio di cristianità. Ho accettato e la mia vita è cambiata. Questa esperienza mi ha colpito così tanto che ho iniziato a gravitare nel mondo della parrocchia arrivando a fare anche il ministro dell’eucarestia, davo la comunione anche alle famiglie. Cosa che continuo a fare anche oggi dopo 34 anni».

E in questi lunghi anni di persone ne ha conosciute tante: «Mi ricordo la signora Elena, che adesso non c’è più: mi aspettava con la caffettiera sul fuoco perché con la scusa del caffè sperava mi trattenessi per fare due chiacchiere. Mi chiamava figlio mio».

Sull’altare

Da lì è iniziato il percorso che lo ha portato anche sull’altare dove ancora oggi svolge i compiti del chierichetto, anche se avanti con l’età: «Con don Porcu siamo andati persino in Israele. Avevamo portato le nostre vestine e avevamo fatto la messa, un’emozione unica: eravamo proprio lì dove è stato scritto il Vangelo, abbiamo percorso tutte le stazioni e io mi sono chiesto “ma quanto ha camminato Gesù a piedi?”. E poi abbiamo fatto anche il giro dei santuari d’Italia, a Montecassino, a Cascia, a Lanciano, da Padre Pio. Don Porcu era di un’umiltà unica. Abbiamo avuto anche degli scontri ma dopo la discussione finiva tutto. La sua morte è stata una delle cose che mi hanno toccato di più». E poi è arrivato don Alfredo Fadda, «che conoscevo già da tempo e con una persona splendida come lui ho iniziato questa seconda parte del cammino».

Il Covid

Nel cuore anche altri ricordi: «Nel periodo del Covid, quando non si poteva celebrare con i fedeli, ricordo che avevo accompagnato la messa che veniva trasmessa in diretta sul web, nel giorno dell’anniversario della morte di mia moglie. Mi ha lasciato 10 anni fa, era la responsabile dei chierichetti più piccoli». Adesso la basilica, «è come se fosse casa mia. Siamo come una grande famiglia. In questi 34 anni ho fatto tante esperienze perché questa è una basilica dove si dicono cinque messe al giorno. Noi ci diamo i turni. E da qui sono passati tanti sacerdoti che ricordo con affetto».

Don Pistolesi

Tra questi anche don Alberto Pistolesi, il giovane parroco di Sinnai scomparso di recente, «l’ho conosciuto quando era ancora un chierichetto. Quando ho saputo che era morto in un incidente stradale, ricordo che dissi “no, non è possibile”. È stato un colpo durissimo ma lui vivrà per sempre nei nostri cuori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata