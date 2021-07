Chiellini suona la carica 

Con la Nazionale c’è anche Leonardo Spinazzola, che sosterrà i compagni dalla tribuna d’onore, a Wembley, con le stampelle, reduce dall'intervento in Finlandia ma deciso a vivere fino all'ultimo l'avventura europea con i compagni. Spronandoli, come fa il capitano Giorgio Chiellini, indicando all’Italia la strada della possibile vittoria.

Il capitano

«Questa finale bisogna godersela con gioia, spensieratezza e un pizzico di follia, che sono gli ingredienti che ci hanno permesso di arrivare fin qui e che ora possono permetterci di vincere questa Coppa». Ma come sarà sfidare un attaccante del calibro di Kane? «Fin dalla prima volta che ci giocai contro rimasi impressionato dalle sue molteplici qualità, fisiche e tecniche. Sono uno dei suoi più grandi estimatori e ora lo rivedrò in campo: sarà una sfida difficile e stimolante». Niente paura: «Senza un cuore caldo non sopravvivi a un match a Wembley contro l'Inghilterra. Ma servirà anche testa fredda per andare ad osare, e per i momenti in cui bisognerà essere lucidi e avere la situazione sotto controllo. Certo, non avremo tutto sotto controllo per 90 minuti ma siamo a Wembley in una finale, e per vincerla bisogna curare alla perfezione tutti i dettagli. E poi bisogna sdrammatizzare la tensione che ti porta una partita del genere, e fare da pompiere verso questo turbinio di emozioni».

La Federazione

Soddisfatto il presidente della Figc Gabriele Gravina: «Siamo orgogliosi dell'entusiasmo che la Nazionale ha generato negli italiani, rappresenta una grande responsabilità che gli Azzurri vivono con piacere. Questo ritrovato amore tra l'Azzurro e i suoi sostenitori va però vissuto con coscienza, senza mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. bello condividere la passione per questa Nazionale, ma festeggiamenti di qualsiasi tipo si devono svolgere in sicurezza e secondo le indicazioni delle autorità competenti». Gravina, alla vigilia della finale con l'Inghilterra ha rivolto così l'invito a tutti i tifosi a seguire tutte le norme di sicurezza. Il capo del calcio italiano, all'arrivo della squadra all'aeroporto londinese di Luton, si è anche soffermato sulle polemiche arbitrali che hanno fatto seguito alla semifinale tra Inghilterra e Danimarca: «Essere arrivati in finale è un grande risultato, ce la metteremo tutta per portare la Coppa in Italia. Le polemiche sul rischio di un possibile arbitraggio a sfavore però non rendono onore alla nostra tradizione sportiva e rischiano di distogliere concentrazione e attenzione dalla straordinaria festa di sport che sarà Italia-Inghilterra».

