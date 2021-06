Chiellini e Florenzi non ci saranno  

Firenze. L'Italia si avvicina sempre più alla sfida di sabato a Londra contro l'Austria che vale la qualificazione ai quarti di finale dell'Europeo: Roberto Mancini è sempre alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Giorgio Chiellini e Alessandro Florenzi che anche nell'allenamento di ieri, posticipato alle 19 per il grande caldo, hanno lavorato a parte: il primo in campo per il problema ai flessori che gli ha fatto saltare la partita con il Galles di domenica scorsa; il secondo in palestra per un infortunio al polpaccio. A questo punto la loro disponibilità per sabato si fa sempre più incerta. In caso di forfait toccherà ad Acerbi avvicendare Chiellini come già è stato contro la Svizzera (ma il giovane Bastoni, in tandem con Bonucci, non ha sfigurato domenica scorsa). Mentre per il posto di Florenzi duellano Di Lorenzo e Toloi. A sinistra appare certo il rientro di Spinazzola, in avanti è sempre più possibile la conferma del tridente formato da Berardi, Immobile e Insigne e non a caso anche nella sessione di ieri sono stati confermati nel corso delle esercitazioni tecnico/tattiche: tutti e tre hanno rifiatato contro il Galles e il giocatore del Sassuolo sta dimostrando anche di aver smaltito gli acciacchi dei giorni scorsi. Ovviamente c'è pure Fedrico Chiesa a scalpitare dietro le quinte dopo la convincente prestazione offerta domenica, specie sulla fascia destra dove il ct lo ha spostato nel primo tempo, alternandolo con Bernardeschi.

L’enigma a centrocampo

Il rebus maggiore riguarda il centrocampo: chi fra Verratti e Locatelli insieme a Jorginho e Barella? Niente di certo a livello di scelte è trapelato dall'allenamento di ieri nel tardo pomeriggio e dunque si tratta di un ballottaggio che il commissario tecnico si porterà dietro fino a poche ore dal match contro l'Austria.

Ieri da segnalare, nel corso della prima fase di riscaldamento dei portieri, una serie di cori di incitamento dall'esterno di Coverciano all'indirizzo di Donnarumma, l’ex portierone del Milan appena passato al Psg con un ingaggio straordinario. Un segnale di quanto anche il giovane estremo difensore stia entrando nel cuore dei tifosi italiani al di là delle critiche che gli ha palesmente rivolto l’ambiente milanista.

Intanto gli azzurri oltre al lavoro sul campo hanno studiato al video la squadra avversaria con Mancini e il suo staff: è una gara da “dentro o fuori” e dunque vietato sbagliare. Per oggi è previsto un altro allenamento, l'ultimo prima della partenza per Londra.

109

Le partite

in Nazionale di Giorgio Chiellini: una corsa cominciata nel 2004

