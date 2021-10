«Chiediamo giustizia per Memo» 

Un’altra mazzata che toglie il fiato. La richiesta di archiviazione per il fascicolo sull’ennesima croce della 388 è «inaccettabile» per la famiglia Angius di Fordongianus. «Non si può chiudere un caso in questo modo, devono darci risposte e dirci perché Gugliemo è morto su quella strada». La sorella Roberta non si dà pace dopo che nel giugno scorso Memo, il fratellino ventiquattrenne, ha perso la vita a bordo dell’auto finita contro un pilone in cemento sulla Statale 388. Tragicamente si è ritrovata figlia unica: nel settembre 2018 aveva perso anche l’altro fratello Tommaso, morto per uno schianto in moto. Un destino spietato ma per la famiglia non è solo una fatalità ed ecco la richiesta di verità.

L’esposto

Roberta, insieme ai genitori, nei mesi scorsi aveva presentato un esposto alla Procura per accertare eventuali responsabilità sulla morte di Guglielmo e verificare le condizioni di quella strada maledetta. A distanza di tre mesi, proprio alcuni giorni fa il pubblico ministero Armando Mammone ha presentato la richiesta di archiviazione perché non ci sarebbero elementi tali da avviare un procedimento. E per la famiglia Angius è l’ennesima doccia gelata. «Non possiamo accettare questa richiesta, presenteremo opposizione – ripete decisa Roberta, 29 anni – vogliamo solo conoscere la verità. Nessuno ci potrà restituire miei fratelli, dopo una vita dedicata soltanto a noi figli, ai miei genitori non resta più nulla». Una vita distrutta ed ecco perché l’unica figlia combatte «per avere giustizia, per rispettare la dignità di chi non è più con noi».

La strada

Roberta Angius punta il dito contro quel tratto di strada «pericolosissimo». Alcuni giorni dopo l’incidente, era andata sul rettilineo che da Oristano porta a Simaxis e aveva ripercorso quei metri di asfalto sbriciolato e pieno di buche. «C’è un primo cartello con il limite di 20 chilometri orari, subito dopo un altro con 50 infine uno che indica 10». E poi quel pilone in cemento, al lato di un cantiere sotto sequestro da 4 anni, diventato un muro di morte per il fratello. Roberta continua a chiedersi perché non fosse segnalato né fosse protetto adeguatamente. «Perché non è stato demolito? Se si ha intenzione di riaprire il cantiere, va messo in sicurezza». Gli interrogativi sono tanti anche perché quel tratto della 388 è devastato da anni ed è stato teatro di altri gravi incidenti. Ed ecco l’appello perché il caso non venga chiuso e dimenticato. «È una questione di principio ma anche di sicurezza per chi ogni giorno percorre quei chilometri pericolosissimi». Tanto più che finora nessun intervento è stato effettuato nonostante i fondi stanziati e le richieste delle amministrazioni comunali.