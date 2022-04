«Chiedevo i danni ma ho pagato solo io»  

Si era rivolta allo studio professionale Addari per cercare di ottenere un risarcimento danni nella causa contro i medici che l’avevano operata in un ospedale della Penisola. Ma alla fine è stata lei a pagare. «Complessivamente oltre 12 mila euro» ha spiegato una cinquantaquattrenne di Silì ieri in Tribunale. È una delle vittime della truffa che, secondo l’accusa, è stata architettata e attuata da Gabriella Addari, 50 anni, originaria di Simaxis che si sarebbe spacciata per avvocata e adesso è a processo per abuso della professione e truffa. Nel dibattimento anche l’ordine degli avvocati con il presidente Antonello Spada è parte civile.

In Aula

Davanti alla giudice Cristiana Argiolas, ieri, sono state sentite le persone coinvolte nella delicata vicenda. Ed è stata la signora di Silì, parte civile con l’avvocato Giovanni Cau, a ricostruire la disavventura da quando al centro commerciale aveva visto il cartello “Studio professionale risarcimento danni”. «Chiamai subito perché ero decisa a chiedere i danni dopo aver subito un intervento chirurgico alla schiena andato male» ha raccontato rispondendo alla pm Silvia Mascia. Ed ecco il primo colloquio con Gabriella Addari «che si presentò come avvocata e mi disse che tutta l’assistenza nella causa civile sarebbe stata gratuita». Poco dopo però la prima richiesta di denaro: mille euro come anticipo, poi le visite con il medico legale Matteo Nioi «che confermò il danno alla schiena e disse che si sarebbe potuto procedere con la causa».

Il denaro

A quel punto iniziano le ripetute richieste di denaro per le consulenze del Ctu (consulenti tecnico d’ufficio Matteo Tudini e Michele Alessandro Cavallo). «Mi chiedeva soldi, una volta le diedi 4880 euro in contanti, un’altra 1500 tramite bonifico – ha spiegato – per consulenze e relazioni che non ho mai visto. E io mi fidavo ciecamente di lei, tanto che le presentai anche un’altra amica che aveva necessità». Passano i mesi, altre visite e altri soldi «senza mai una ricevuta, diceva che la stampante era rotta» ha aggiunto. «Qualche tempo dopo Addari mi comunicò che il Ctu mi era andato contro ma che ci saremmo potute rivalere su Nioi – ha spiegato – ma non ho più saputo nulla, non rispondeva alle telefonate». Poi la comunicazione della causa persa e la condanna al pagamento di 6 mila euro dal Tribunale di Ravenna. Solo parlando con il dottor Nioi scoprì che Gabriella Addari non era un’avvocata. Qualche settimana fa la richiesta di quasi 5 mila euro da parte di uno studio legale a cui è stato ceduto il credito. Secondo l'accusa la 50enne avrebbe chiesto anche 8 mila euro al medico legale (parte civile con Patrizio Rovelli) per mettere a tacere una delle vittime.