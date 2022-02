Chiarina divenne  Madre Odile, costruttrice di pace 

Chiara Serra di Santa Maria (Chiarina, come tutti la chiameranno per la sua esile corporatura) nasce a Cagliari l’11 maggio 1856 in Castello, al civico 39 di via della Purissima, oggi via Lamarmora. La mamma, donna Agata Carboni, era vedova del capitano Michele Boy, dal quale aveva avuto tre anni prima un figlio, Felicino. Il padre, il nobile don Emanuele Serra di Santa Maria, era un graduato della Regia armata sarda e pertanto, secondo i severi regolamenti dell’epoca, gli era assolutamente vietato contrarre matrimonio fino a quando non avesse raggiunto il grado di ufficiale: «Cosa che non avvenne se non cinque anni dopo».

Il romanzo di una vita

Quella della piccola Chiarina, futura Madre Odile delle suore di Carità di Santa Maria, è storia che potrebbe ispirare una fiction televisiva. In braccio a una suora, «quasi in tasca, tanto era piccola», all’età di quattro anni lascia la Sardegna per rimanere fino alla maggiore età a Torino, lontana dagli affetti più cari, salvo le sporadiche visite del padre.Quando, ormai adulta, pensa di poter far rientro a casa, scopre che tutte le attenzioni e speranze della famiglia sono riposte nel fratello Francesco e che per lei non c’è posto né futuro a Cagliari. Capisce finalmente che quella voce interiore, che la chiamava alla consacrazione verginale della sua vita, è la luce che cercava: a ventidue anni decide di consacrarsi pienamente a Dio fra le suore di Carità di Santa Maria assumendo il nome di suor Odile.Non è un ripiego né una compensazione. Tant’è che rifiuterà persino un’offerta di matrimonio per gettarsi nelle braccia dello Sposo divino, vestendo l’abito di quella stessa suora che l’aveva portata a Torino e della quale - per oltre trent’anni - sarà continuatrice della sua opera come Madre Generale delle suore di Carità di Santa Maria.

Madre Generale

Nel 1887, alla morte della fondatrice, per sua stessa designazione, la giovanissima suora cagliaritana diventa la prima Madre Generale della congregazione. All’epoca le case dell’Istituto erano cinque, di cui quattro permanenti: Torino, Moncalieri, Grottamare Marche e Civitavecchia (ospedale femminile).Negli anni 1892-93, seguendo il consiglio di un sacerdote salesiano, la nuova Superiora inizia ad accogliere nel suo Istituto ragazze sotto i 15 anni sia per formarle meglio allo spirito della Congregazione che per assicurare loro una conveniente istruzione.Madre Odile ampliò da subito il campo di apostolato dell’Istituto, fondando l’orfanotrofio del “Buon Consiglio” in Borgo Crimea a Torino, oggi sede generalizia della congregazione. Qui, nel 1919, diede accoglienza per prime alle figlie dei caduti italiani nella Prima Guerra MondialeFu devotissima alla Madonna, invocata sotto il titolo di “Madre del Buon Consiglio”, costruendo e dedicandole il santuario annesso all’orfanotrofio.