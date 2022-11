Chiamato alla Ferrari prima della laurea 

Un sorriso timido e deciso, gli occhi svegli di chi sa cosa vuole nella vita: parla poco Alessandro Mele ma quello che dice rimane impresso. Ha soli 24 anni il gonnese che da qualche giorno è a Maranello, in provincia di Modena, come ingegnere alla Ferrari. «Mancava ancora un po’ di tempo alla mia seduta di laurea e come da prassi ho compilato il quiz di Almalaurea, obbligatorio per tutti gli studenti, dove ho inserito il mio curriculum», spiega Mele. Un curriculum che evidentemente non è passato inosservato: «Dopo essere stato contattato via email, ho fatto un colloquio e mi hanno offerto uno stage alla prima ancora di laurearmi».

Impegno al massimo

Emozione? «Era un sogno che si stava avverando», confessa il neoingegnere: «Sono un grande appassionato di Formula 1, oltre che di calcio e in particolare del Cagliari. Essermi laureato come ingegnere meccanico mi ha portato a desiderare e sognare la Formula1 ma per me era un sogno lontano e difficile da raggiungere».

Non poi così difficile, evidentemente. Il suo impegno, la grinta e la perseveranza sono stati premiati portandolo a soli 24 anni, con una laurea magistrale in ingegneria meccanica, a essere selezionato per lo stage post laurea a Maranello.

Cosa si prova a essere alla corte del Cavallino rampante? «È solo uno stage», mette le mani avanti Mele, che non ama essere al centro dell'attenzione. Ha ragione: è uno stage. Ma potrebbe portarlo a un contratto lavorativo che in molti sognano. «Sicuramente mi impegnerò molto: vorrei avere quel contratto ma non a ogni costo. Se il lavoro dovesse piacermi sarei felicissimo di avere quel lavoro, altrimenti preferirei cercarne uno che possa calzarmi a pennello».