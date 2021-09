«Chiamatemi Matthew Lee» Sangue italiano, attitudine rock 

Dita che scorrono velocissime lungo una tastiera immensa come una strada, bianca e nera. La strada che Matthew Lee, vero nome Matteo Orizi, si è scelto. Classe 1982, nato a Pesaro e un’anima italiana, rock’ n roll, blues, ha dato spettacolo in due concerti in terra sarda, venerdì in piazza Amedeo Nazzari al Parco della Musica di Cagliari, e sabato al Parco dei Suoni di Riola Sardo. «Questo è il mio settimo disco, uscito alla fine del 2020, prima che tutto si fermasse con il secondo lockdown. Ora lo sto portando in giro», ci ha raccontato prima di entrare in scena e proporre al pubblico un lungo e appassionato concerto tra «brani originali e classici di cui come sempre propongo le cover. Ci sarà “Rock’ n love”, una canzone che ho composto con Frank Carrera e Gennaro Porcelli, anche loro saranno sul palco. Si sentirà tutta l’influenza anche della mia parte rock e blues, e non mancherà “Tempo di altri tempi”, che mi ha dato tanto successo».

Oggi sono in pochi a fare una musica come la sua

«Tutto sta al come lo fai, non c’è un genere che non funziona. Se guardi a chi fa trap, loro hanno successo perché sono veri. Ecco, chi è vero, arriva al pubblico. Il rock’ n roll poi io e mio fratello, così come mio padre, ce l’abbiamo nel sangue e nelle ossa. Ed essere rock in Italia non è comunque un handicap, pensate ai Måneskin per esempio».

Suona molto spesso anche in luoghi inconsueti …

«Sì c’è questa bella abitudine di mettere pianoforti in posti come aeroporti o stazioni, così da offrire quel momento di svago improvvisato. Io sono un musicista di professione ma la passione alla base rimane sempre. Così improvviso qualche nota e carico i video su YouTube. Spesso sono molto visti, c’è chi dice di appassionarsi alla musica grazie a me, ed è il complimento migliore».