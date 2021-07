Chiamatelo pure capitan futuro 

«A 17 anni stavo per smettere». Lo dice con una leggerezza disarmante, che quasi passa inascoltato mentre si racconta a “Il Cagliari in diretta Estate”, su Videolina, in collegamento dall’hotel Kristiania di Peio. Prego? Smettere? «Sì, proprio così». Nemmeno il tempo di prendere il fiato per trovare la via d’uscita più comoda, perché quella leggerezza ha già un retrogusto di saggezza. Nei modi. Nei toni. Nelle riflessioni. E di conseguenza nelle parole. «Ero io che stavo sbagliando», mette subito le mani avanti Andrea Carboni. «Mi è mancata l’umiltà, ho peccato di presunzione», spiega senza aggrapparsi a chissà quale alibi o all’altra faccia del destino col quale ora viaggia a braccetto, comodamente in prima classe. «In quei momenti è stata fondamentale la famiglia, oltre a Daniele Conti e Alessandro Agostini». Già, la testa. Non a caso, oggi è un giocatore di Serie A e uno dei punti fermi dei rossoblù di Semplici.

Il percorso

Il talento soprattutto, scovato da Gianfranco Matteoli nel cuore della Barbagia e coltivato, passo dopo passo, lungo il percorso rossoblù nella sede staccata di Oristano, quindi ad Asseminello dove quel ragazzo spensierato di Tonara è diventato prima giocatore poi uomo, o viceversa. La differenza, però, l’ha fatta (e continua a farla) l’approccio al lavoro quotidiano, al sacrificio, alle emozioni. Andrea Carboni ha solo 20 anni ma sa già cosa significa cadere, rialzarsi e ripartire (sempre a testa alta). Lo ha fatto anche la scorsa stagione, quando è ripartito dalla Primavera, proprio lui. Solo qualche mese prima aveva marcato Lukaku e Ibrahimovic, eppure era il primo a mettersi in gioco e dare l’esempio. «Anche quel periodo mi è servito tanto. Per capire, crescere». E quando poi si è ripreso il Cagliari sul più bello della stagione (coinciso con l’arrivo di Semplici) non l’ha più lasciato.

La svolta

Tra i protagonisti della salvezza, ha sollevato l’asticella anche tecnicamente. Lucido e spietato quanto serve. Gestisce l’euforia per una grande prestazione e la delusione per un errore (anche se decisivo) con lo stesso equilibrio. Una forza interiore, questa, che gli ha permesso di ammortizzare il passaggio dalle giovanili ai professionisti e reggere subito il confronto con gli attaccanti più forti al mondo.

Gli obiettivi

Come nelle favole, dove persino l’idolo da bambino diventa un compagno. «La prima volta che ho giocato con Nainggolan mi sembrava di sognare. Ancora adesso, a dir il vero». Da Zenga a Semplici, i due allenatori della svolta: Carboni non dimentica e ringrazia sentitamente. «Anche Mister Di Francesco, però, mi ha aiutato a crescere». Bravo. Onesto. Il ruolo e il modulo sono dettagli. «A me piace giocare», taglia corto. «A tre o a quattro non fa differenza». Mai pensato di andar via, dice categorico. «Credo fortemente nel progetto. Con questa maglia poi giocherei in A, in B, in C. Ovunque». E «il posto da titolare», tiene a precisare, «si conquista giorno dopo giorno». Come l’azzurro dell’Under 21. «Tutto passa per il Cagliari, anche la Nazionale». Chiamatelo pure Capitan Futuro.

