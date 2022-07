Chi sorvegliava il piccolo Mattias?  

Al personale dell’Arma il compito di ricostruire cosa sia realmente accaduto intorno alle 18.15 di sabato nella piscina del Cala Luas. I militari dovranno mettere insieme le testimonianze raccolte nell’immediatezza dei fatti e trasmetterle al magistrato inquirente che le depositerà nel fascicolo istruito qualche ora dopo la tragedia nel resort. I genitori stavano vigilando su Mattias oppure quest’ultimo è sfuggito al loro controllo? Il bagnino era in servizio? Lo stesso addetto al salvamento ha messo in pratica tutte le norme di sicurezza? I dubbi degli inquirenti spaziano su questo triangolo di domande. Constatato il decesso, il magistrato ha posto la salma sotto sequestro e oggi potrebbe tenersi l’autopsia che cancellerà tutti i dubbi sulle cause della morte di Mattias, che era venuto al mondo in un ospedale di Roma il 16 agosto 2016. Al momento l’autorità giudiziaria non scarta nessuna ipotesi, neppure quella del malore.

Per dissipare i dubbi, la Procura di Lanusei ha aperto un fascicolo. Un atto dovuto, necessario a mettere in moto tutte le verifiche del caso. Tra le ipotesi di reato prese in considerazione dagli inquirenti c’è anche quella di omicidio colposo e non è escluso che nei prossimi giorni il titolare dell’inchiesta possa spiccare i primi avvisi di garanzia.

Mattias Poggi avrebbe compiuto 6 anni il 16 agosto. Non spegnerà mai le candeline sulla torta. Il bimbo romano è morto annegato mentre giocava nella piscina del Cala Luas resort di Cardedu dove stava trascorrendo le vacanze insieme ai genitori e alla sorellina. I carabinieri della compagnia di Jerzu, delegati per le indagini, vogliono capire se il piccolo fosse in piscina sotto lo sguardo dei genitori e se in quel momento il bagnino fosse regolarmente nella sua postazione. Domande a cui solo gli accertamenti, disposti dal sostituto procuratore Giovanna Morra, potranno dare una risposta.

Indagini

Dramma

La famiglia Poggi aveva scelto l’Ogliastra per trascorrere le ferie. Il Cala Luas, resort sulla spiaggia di Cardedu, doveva essere il paradiso felice in cui mescolare relax e divertimento. Ma la vacanza è finita in tragedia, in un pomeriggio di metà luglio che stava volgendo al termine. Quando forse gli adulti già pensavano alle attività festaiole del dopo cena, il resort è stato avvolto da un dramma che presenta ancora tanti dubbi. Mattias era in piscina, indossava maschera e boccaglio. Si divertiva come probabilmente aveva fatto nelle sue ultime ore di vita. A un certo punto un ospite che nuotava in vasca ha notato il corpicino galleggiare.

È stato l’inizio della tragedia. Sono seguite urla disperate, gli interventi dei medici, l’arrivo dei carabinieri e dell’elicottero dell’Areus per un ultimo, disperato tentativo di salvare la vita a Mattias. Nessun supereroe ha strappato il bimbo a una seconda vita tra gli angeli.

