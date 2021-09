Chi sapeva del concerto pirata? 

Ma tutto questo non esaurisce l’interesse dei pm per la vicenda. Alcune circostanze prima e durante l’esibizione di Maurizio Pisciottu e il presunto avallo indiretto di figure istituzionali, sono i temi veri del fascicolo di Capasso. Per questa ragione Salmo e Lupetti sono stati convocati in Procura per un faccia a faccia con il capo dei pm.

Il procuratore capo Gregorio Capasso ha aperto il fascicolo penale sull’esibizione di Salmo, perché intende verificare se uffici pubblici, funzionari pubblici, persone investite di incarichi pubblici, abbiano avuto un ruolo nell’organizzazione del concerto (tenuto in piena emergenza pandemica) o, nella migliore delle ipotesi, non siano intervenuti pur essendo a conoscenza (con largo anticipo) della manifestazione. Da questo punto di vista, le informazioni in possesso di Salmo e Lupetti sono determinanti, qualsiasi sia la loro versione dei fatti.

Gli indagati per il concerto di agosto (secondo il pm abusivo) sono Salmo e il proprietario della ruota panoramica Kevin Lupetti, ma le indiscrezioni che trapelano dalla Procura di Tempio dicono che il vero obiettivo dei magistrati non è dimostrare la mancata autorizzazione dello spettacolo del 13 agosto, un dato già ampiamente acquisito.

Via libera alla serata?

Paradossalmente, la posizione di Salmo appare la più “comoda” nella storia del concerto che il 13 agosto scorso ha portato quasi 4mila persone sotto la ruota panoramica di Olbia. Il rapper rischia poco più di una multa, che, se pagata subito, cancella il fascicolo penale. Lo stesso Salmo ha già spiegato di avere fatto tutto da solo. Un altro argomento forte del rapper è l'assoluta gratuità della sua performance (regalata al pubblico per denunciare lo stato di crisi del lavoratori dello spettacolo).

Sanzione impugnata

Nel frattempo è arrivata la conferma del ricorso contro la sanzione amministrativa (poco più di mille euro) inflitta dalla Capitaneria di Porto a Lupetti. Il difensore dell’imprenditore, Antonello Desini: «Siamo tranquilli, come avremo potuto chiedere permessi per un evento del quale non sapevano nulla?».

