«Chi difende la gasiera offende la popolazione» 

«Anche alla luce del parere dell’Istituto superiore di Sanità, difenderemo con forza gli interessi della nostra popolazione» . Dopo la notizia del parere del Dipartimento Ambiente e Salute che ha definito il progetto del rigassificatore in porto “non idoneo con il territorio”, Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso, medico in pensione, rilancia la contrarietà alla gasiera.

Contrari

«Ogni posizione che non tenga conto del parere sanitario sull’impatto cumulativo espresso dall’Istituto superiore di sanità - dice - è un’offesa al territorio e alla sua popolazione». Le associazioni ambientaliste spingono per la mobilitazione. «Sollecitiamo il sindaco - si legge in una nota di Sardegna Pulita - a indossare la fascia tricolore e presentarsi a Cagliari alla Prefettura e alla Rappresentanza del Governo». L’arrivo del gas è indispensabile per il rilancio dell’Eurallumina, raffineria ferma dal 2009, un progetto da 300 milioni di investimenti. «Come sempre ci atteniamo alla documentazione ufficiale prescritta dalla legge per la Valutazione di impatto ambientale - dice Francesco Garau, segretario regionale Filctem Cgil - il parere dell’Iss, per quanto riconosciamo l’importanza dell’ente, non è tra quelli previsti per legge nell’ambito della Via». Sul progetto della gasiera è in corso la Valutazione al Mite. «L’arrivo del gas è importante sotto più aspetti - dice Enzo Lai, segretario Femca Cisl - sappiamo che la gasiera è al momento il metodo più veloce e efficace per fornire il gas all’Eurallumina».

Energia

Il Pd, intanto, è intervenuto a proposito dell’impugnazione del Dpcm Sardegna da parte della Regione. «Rappresenta un atto politico di assoluta gravità, con ricadute in grado di bloccare il processo di metanizzazione e lo sviluppo che questo poteva garantire», si legge in una nota del segretario provinciale Daniele Reginali. Intanto, a proposito di caro-energia ieri i sindacati della Portovesme srl hanno incontrato il Prefetto di Cagliari a cui hanno illustrato il disagio sociale vissuto in particolare dai lavoratori degli appalti, in molti casi alle prese con i ritardi della cassa integrazione. Oggi a Roma è previsto l’incontro tra l’azienda e il Ministro Cingolani.