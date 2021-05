Chi coglie la prima rosa?  

Il Giro d’Italia numero 104 scatterà ufficialmente da piazza Castello alle 14, quando Filippo Tagliani darà il primo colpo di pedale per lanciarsi verso l’arrivo, posto 8600 metri più in là, davanti alla Gran Madre. La prima maglia rosa sarà consegnata dopo le 17.15, quando taglierà il traguardo della crono di Torino l’ultimo concorrente, il belga Dries De Bondt. E i piemontesi, ma un po’ tutti i tifosi italiani, sperano di rivedere la scena della scorsa edizione, quando a Palermo fu Filippo Ganna a vestire il simbolo del primato, carico di 90 anni di storia (dal 1931).

Corsa incerta

Comunque vada, sarà soltanto la prima emozione di un’edizione incerta nell’attribuire il ruolo di favorito. Sul colombiano Egan Bernal, grava la spada di Damocle dei persistenti problemi alla schiena che lo tormentano. Simon Yates al Giro è già rimasto scottato ma dovrebbe essere ormai maturo. Per il basco Mikel Landa e il francese Romain Bardet (eterne incompiute) e forse anche per Dan Martin sembra l’ultima chiamata. Scalpitano i giovani: Joao Almeida nel 2020 ha impressionato e, alla Deceuninck, fa da parafulmine per Remco Evenepoel, che non corre dal Lombardia dello scorso anno (tremenda caduta) ma che è il predestinato di questo sport. I russi Aleksandr Vlasov e Pavel Sivakov, l’australiano Jay Hindley, gli spagnoli Marc Soler e Pello Bilbao, il britannico Hugh Carthy sono gli ousider da podio. Da verificare la condizione di George Bennett o le intenzioni di Davide Formolo. E così siamo agli italiani. L’infortunio di Vincenzo Nibali, capace di un prodigioso recupero, forse aprirà un varco per Giulio Ciccone. Ma la classe dello Squalo lo rende imprevedibile, soprattutto se non lo staccheranno nelle prime dieci tappe. Gli altri (da Giacomo Nizzolo a Elia Viviani, da Matteo Fabbro al già citato Ganna) corrono per i successi di tappa.

Il percorso

Partenza e arrivo (a Milano) sulle bici da crono, in mezzo 3471 chilometri in cui c’è di tutto, sterrato (a Montalcino, 11ª tappa) compreso. Quando si capirà chi ha la “gamba” buona? Probabilmente martedì sugli Appennini, all’arrivo di Sestola, quarta tappa. O magari due giorni dopo, sulla salita ascolana di San Giacomo. Il secondo weekend, tra Guardia Sanframondi (8ª tappa) e Campo Felice (9ª) avrà già escluso molti dalla lotta per il podio. E saremo solo a metà strada. Il Giro ha un disegno cinico: dallo Zoncolan alla frazione numero 14, non ci si ferma più: Cima Coppi sul Pordoi ( tra Fedaia e Giau) alla 16ª, Sega di Ala alla 17ª, Alpe di Mera alla 19ª, Alpe Motta alla 20ª, prima di planare su Milano. Comincia il divertimento.

