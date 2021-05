Cherubini resta all’ergastolo 

19

Gli anni

trascorsi

dall’omicidio di Maria Pina Sedda, uccisa dal marito il 23 luglio 2002

Nessun nuovo elemento è tale da decidere per un nuovo processo in favore di Gianfranco Cherubini. Ieri i giudici della Corte d'appello di Roma hanno dichiarato inammissibile e «manifestamente infondata» l'istanza di revisione del processo presentata dal 61 enne, detenuto nel carcere di Uta perché condannato in via definitiva all'ergastolo per l'assassinio della moglie Maria Pina Sedda, avvenuto a Nuoro il 23 luglio 2002. Una richiesta di revisione impostata sull’assenza del Dna di Cherubini in alcune tracce ematiche ritrovate nelle scale della palazzina di via Fiume dove venne uccisa la donna.

Il Dna

La richiesta di revisione era stata depositata dal difensore di Cherubini, il legale Luigi Alfano, e si basava tutta su tre tracce ematiche ritrovate sulle scale della palazzina di via Fiume. Quel sangue, nel processo era stato analizzato per verificare se appartenesse alla vittima, invece – dato già conosciuto dalla Corte d’assise di Nuoro - risultò essere di un uomo.

La tesi della difesa si fondava sul fatto che il sangue era sì di un uomo, ma non sarebbe appartenuto a Cherubini: semmai, sostenevano i difensori dell’uxoricida che hanno comparato il Dna con quello dell’ergastolano, la traccia era di un’altra persona, del vero assassino in fuga.

Alla richiesta di revisione si era opposta la figlia della Sedda, Elisabetta, oggi 23enne, rappresentata dall'avvocato Gian Luigi Mastio, insieme alle zie Mariangela e Rosa e alla nonna, Anna Sedda.

Salto logico

«La richiesta di revisione – sottolinea la Corte d'Appello di Roma - appare viziata da un vero e proprio ragionamento circolare, in cui lo stesso evento (il Dna presente nel sangue non sarebbe quello di Cherubini), viene utilizzato, sia come “causa” sia come “conseguenza” di ciò che viene sostenuto. Con un vero salto logico - aggiungono - vengono infatti ricavate ulteriori “implicazioni” prive di qualsiasi riscontro probatorio e rigore scientifico». La ricostruzione della via di fuga, nella richiesta di revisione, parte dall'assunto che siccome il sangue non era di Cherubini lui non sarebbe stato là. Ma per i giudici il collegamento fatto dalla difesa tra le tracce ematiche e l’omicidio «è stato costruito mediante una serie di “premesse” del tutto indimostrate e indimostrabili».

Il delitto

Un femminicidio che aveva colpito profondamente la città, perché la vittima era una donna che faceva i conti con diverse disabilità e quindi ancora più vulnerabile. Venne aggredita nel garage e alle spalle, senza riuscire a difendersi. L'allarme lo diede lo stesso Cherubini, intorno alle 15 con una telefonata al 113. Il medico legale stabilì che la donna era morta per due ferite alla testa inferte tra le 8 e le 9 del mattino. Nelle indagini emerse la testimonianza di 2 donne, addette alle pulizie, che raccontarono agli inquirenti di aver visto la mattina del delitto il marito della Sedda uscire dai garage alle 9.30 su un'auto, insieme a un'altra persona.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Il collegamento fatto dalla difesa tra le tracce ematiche e l’omicidio è stato costruito mediante una serie di “premesse” del tutto indimostrate e indimostrabili