Check-up per il litorale allagato 

A Torre degli Ulivi, invece, si cercherà di intercettare le acque provenienti da monte e che scorrono lungo un canale situato accanto all’azienda Sgaravatti, per poi – attraverso un sistema di tubi – convogliarle verso fiume Masone ollastu. «Durante il maltempo delle scorse settimane – spiega Garau - , abbiamo toccato con mano anche i problemi di Torre degli Ulivi e di Frutti d’Oro, interverremo per migliorare la situazione, ma con i lavori previsti con il Piano di utilizzo dei litorale agiremo sui sottoservizi delle zone a mare».

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come il Comune intende intervenire: «In collaborazione con Anas e Protezione civile siamo pronti a portare avanti due progetti che miglioreranno la situazione dei condomini costieri. Il problema principale di Maddalena è legato alla stazione di rilancio di reflui che si trova nella zona di Sant’Angelo, di per sé già sottodimensionata: quando piove a dirotto, la rete che raccoglie i reflui di 10mila persone va in tilt a causa delle acqua bianche che si uniscono a quelle fognarie. Il primo passo è risolvere le criticità di questa piattaforma per lo smaltimento dei reflui, ed eliminare le pendenze che sulla Statale – all’altezza della casa di riposo – creano un compluvio che allaga il condominio».

Dopo ogni acquazzone quei quartieri lungo il litorale finiscono sott’acqua e il bilancio dei danni è sempre pesante. Per risolvere i problemi idraulici di Torre degli Ulivi e Maddalena spiaggia il Comune è pronto a correre ai ripari. Una delle criticità di affrontare è legata all’acqua che proviene dalla Strada statale 195 attuale e da quella in costruzione, che – a causa delle pendenze - dopo ogni pioggia riversano sui condomini delle zone a mare fiumi di fango.

Il sopralluogo

Il progetto

L’assessora

Silvia Sorgia, assessora ai Lavori pubblici, spiega come il Comune sia pronto a risolvere i problemi di una strada del condominio La Vigna: «Grazie alla collaborazione di un privato potremo collegare il collettore fognario di quella via a quello di Località Picciau. Venerdì abbiamo incontrato i tecnici dell’Anas per affrontare il problema dell’acqua che proviene dalla Statale 195 e a breve incontreremo anche Sgaravatti per intervenire in quella zona: porteremo avanti una serie di interventi con i fondi della Protezione civile».

I residenti

Lucia Coronas, consigliera comunale e amministratrice del settore B di Torre degli Ulivi, ricorda gli ultimi disastri provocati dal maltempo: «A novembre si è verificato quello che era accaduto nel 2018 e nel 2021: le strade e diverse abitazioni sono finite sott’acqua. Le cunette della Sulcitana non riescono a smaltire tutta quell’acqua, ma è necessario intervenire a monte, dove i terreni raccolgono tutta la pioggia che si accumula sul nuovo tratto della S tatale 195». Giovanni Ruggeri, amministratore di Maddalena spiaggia, ricorda uno dei peccati originali che condanna il condominio: «Un depuratore e un sistema di canalizzazione del le acque bianche della zona sarebbero fondamentali, ma quando realizzarono la rotatoria di Maddalena chiusero il canale di Maramura: errore imperdonabile».

