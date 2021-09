Che notte, Antonello Venditti Alghero canta sotto le stelle 

«Comincerei da dove ho terminato due anni fa». Antonello Venditti sul palco dell’ Arena Rugby di Maria Pia si racconta e regala mezzo secolo di storia musicale con i suoi cavalli di battaglia in versione unplugged, ma non troppo (Alessandro Canini alla batteria e chitarra acustica, Danilo Cherni alle tastiere e basso, Angelo Abate al pianoforte e Amedeo Bianchi al sax). Le mille sedie sono occupate e oggi si replica, con l’organizzazione di Insula Events e si torna a cantare a squarciagola seguendo una scaletta con 18 brani: tante piccole puntate di una vita intensa, fatta di amori, amicizie, tradimenti, impegno sociale e denuncia. Con “Sotto il segno dei pesci” la magia si moltiplica nell’arrangiamento acustico, più intimo. Segue “Bomba o non bomba”, la storia del lungo viaggio da Bologna a Roma con Francesco De Gregori l’artista e amico con cui, annuncia, farà un concerto a giugno del 2022. Arrivano “Sara” e “Piero e Cinzia”, «le canzoni sono storie di vita che non finiscono mai», continuando con “Giulio Cesare”, “Roma Capoccia” e “Compagno di scuola”. Negli anni ‘80 periodo buio e doloroso per il cantautore nasce “Ci vorrebbe un amico”, «mi volevo uccidere», confessa, «mi ha salvato Lucio Dalla». Le stelle fanno da scenografia, si affacciano timide dai nuvoloni, “questa notte è ancora nostra” canta Antonello e la serata scivola via con altre splendide canzoni e aneddoti di una vita straordinaria.

