«Che emozione  aver salvato la vita alle gemelle siamesi» 

La presidente del nosocomio, Mariella Enoc, gli ha presentato il caso delle due gemelle siamesi della Repubblica Centroafricana: «Prima di allora non avevo competenza sul craniopago, essendo una malformazione rara che colpisce una coppia di gemelli su 100.000. Perciò», racconta Marras, «ho studiato la letteratura degli ultimi 150 anni. Ma prima c’era l’aspetto etico da considerare. Mi sono consultato più volte con il comitato etico e alla fine si è deciso che dovevamo dare a entrambe le bambine le stesse possibilità di sopravvivenza e di salute duratura nel tempo. C’è stata una preparazione di un anno durante la quale abbiamo simulato l’intervento tramite ricostruzioni 3d e un neuro navigatore. Poi abbiamo avviato la preparazione di un protocollo da seguire», prosegue il neurochirurgo: «l’aspetto infermieristico, la sala operatoria, la terapia intensiva, il reparto post-operatorio (le bimbe sono state sistemate in due letti una vicino all’altra, nda), la chirurgia plastica (bisognava fare presto per ricoprire con ossa e pelle la parte che rimaneva esposta) e la fisioterapia per la riabilitazione».

È stato il “direttore d’orchestra” che ha coordinato il team di 50 specialisti per il primo intervento al mondo di questo tipo conclusosi con successo. Nato a Muravera 57 anni fa, la carriera di Marras è densa di studi ed esperienze in Italia e all’estero. Diploma al Liceo classico Siotto, poi laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Cagliari. Prima di lasciare l’Isola ha frequentato la Neurochirurgia del Brotzu. Nel ’95 è volato in Continente: «A Milano mi sono specializzato in Neurochirurgia all’Università statale e ho lavorato come neurochirurgo all’Istituto nazionale Neurologico Carlo Besta. Dopodiché sono andato prima a Londra, per la formazione in chirurgia neurovascolare al National Hospital for Neurology and Neurosurgery Queen Square, poi negli Usa, per formarmi in neurochirurgia funzionale e dell’epilessia alla clinica di Cleveland». Infine il ritorno in Italia. Dal 2013 è responsabile di Neurochirurgia al Bambino Gesù.

Concentrazione, adrenalina e infine felicità. Un mix di emozioni quello che ha provato Carlo Marras, responsabile di Neurochirurgia dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, prima del delicato intervento che il 5 giugno 2020 ha separato due gemelline siamesi centrafricane, Ervina e Prefina, craniopaghe totali, cioè con il sistema nervoso e le ossa dell'area posteriore del cranio in comune.

La carriera

Il caso delle siamesi

L’intervento

E finalmente è arrivato il giorno dell’intervento, durato ben 18 ore: «In quel momento bisognava solo concentrarsi, assicurarci di avere tutto il necessario e che ogni cosa andasse per il verso giusto, senza intoppi di nessun tipo. Mentre coordinavo il team, mi chiedevo se per caso non avessi tralasciato qualcosa. Durante la prima fase non avevamo ancora chiaro cosa ci saremmo trovati davanti. C’era preoccupazione per le fasi successive, che poi si sono rivelate meno complicate del previsto e non abbiamo mai avuto la percezione che qualcosa potesse andare male».

Le bambine stanno bene

Alla fine dell’operazione, il primo pensiero di Marras e della sua équipe è stato che le bimbe fossero già in reparto e stessero bene: «E, dopo tutta l’adrenalina, ho sentito un senso di leggerezza, e ovviamente anche molta stanchezza, erano le 2 di notte, e tanta felicità». Il successo dell’intervento non era affatto scontato: «Gli altri tentativi nel mondo purtroppo non erano andati bene». Uscito dalla sala operatoria, Hermine, la mamma delle gemelle ormai ex siamesi, è corsa ad abbracciarlo e ha fatto una danza tipica, per esprimere la sua gioia: «Abbiamo condiviso insieme quel momento, che non dimenticherò mai». Mamma Hermine lo ha scelto come padrino di battesimo di Ervina e Prefina, che ora hanno 3 anni e sono in ottima salute: «Stanno facendo tanti progressi, spesso vado a trovarle. Ormai faccio parte della loro famiglia».

