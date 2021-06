«Che differenza c’è tra Amsicora e l’eroe dei fumetti Iron Man?» 

La bandiera dei quattro mori su Tik Tok è sua. Si chiama Mattia Bertulu ed è probabilmente il più noto divulgatore sulla Sardegna, qui, su Facebook ed Instagram. Ma è nel social fatto di video brevissimi che ha costruito gran parte del suo successo. Quasi un milione di visualizzazioni al mese, e oltre 47 mila seguaci costanti. «Racconto la Sardegna, le storie che mi colpiscono, di cui magari gli altri non si interessano, solo perché mancava la giusta chiave», ci spiega.

Olbia a un euro

Nato a Ozieri, 33 anni – «ma non li sento neanche per idea!» – dice subito, Mattia s’innamora del racconto via video per caso e per sempre: «Ho iniziato mostrando i miei viaggi, poi ho collaborato con il Comune di Olbia e Aspo. L’idea era raccontare cosa puoi visitare a Olbia con un euro. Ci è stato subito un boom di visualizzazioni. Da allora ho pensato di potermici dedicare seriamente. Sono partito con Facebook per approdare qui su Tik Tok dove il seguito è anche maggiore».

Come Avengers

Mattia ha le idee chiare su cosa pubblicare: «Su Tik Tok scelgo due tipi di video: quelli in cui parlo davanti alla telecamera, e poi brevi documentari di viaggio. Su Facebook ho pubblicato anche reportage più lunghi. Scelgo un occhio scherzoso, ma sempre accurato. Come quando ho spiegato Amsicora paragonandolo ad Iron Man. Dopotutto sono stati entrambi rampolli di una famiglia ricca, geni, e Amsicora ha fondato i suoi Avengers: Annone, Asdrubale, i Pelliti e il figlio Josto. Insieme per combattere i romani. Nei miei viaggi invece cerco di mostrare luoghi che non tutti conoscono». Ad esempio? «Il santuario di Santo Stefano ad Oschiri. Qui c’è un altare di pietra dove sono scavate tante forme diverse, e nessuno sa a che servano. Oppure il nuraghe Rio Mulinu ad Olbia, di cui è rimasta solo la base, ma circondata da un muro anche più antico. Quando sono lì cammino tra tremila anni di storia. Una sensazione unica».

Studiare!

Per questo giovane reporter la divulgazione via web è diventata una professione: «Al momento solo da Tik Tok i guadagni non sono tanti ma ho sponsor che credono in me e ho collaborato anche con Comuni o enti locali per raccontare le loro storie. La maggiore soddisfazione è vedere un pubblico non solo sardo ma un po’ da tutta Italia, che spesso si sorprende e scopre cose nuove».

Quanto allo studio, Mattia è un autodidatta totale: «Sono diplomato allo scientifico, poi ho studiato Economia all’università. Ma non faceva proprio per me. Non c’era creatività. Realizzando siti web ho iniziato ad appassionarmi alla creazione di video e poi ad apprezzare la storia della Sardegna. Mi documento con cura, leggo testi e consulto fonti istituzionali». Ed è proprio un documentario il suo prossimo obiettivo: «Non so ancora dove lo pubblicherò. Ma vorrei fare qualcosa di grandioso, per esprimere il mio amore per la Sardegna. Qui ogni dieci chilometri cambia tutto. La pietra, la conformazione del terreno, e poi la lingua, il modo di vestirsi, i sapori, la cultura … l’anima di un popolo. Puoi girare qui trent’anni e non conoscere ancora tutto».

Alla scoperta degli angoli meno turistici della nostra Isola