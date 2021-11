«Cervi nel parco Aymerich? Follia» 

Nel piccolo Comune del Sarcidano tra il sindaco Salvatore Argiolas e Stefano Deliberi ora è guerra aperta. Il primo cittadino di Laconi è un fiume in piena e va contro gli ambientalisti: «Io non mi permetto di dire al signor Deliperi come deve intervenire nel suo operato. Sono io che conosco bene Laconi non lui. Sono io che accolgo in Comune le persone esasperate per la presenza dei cervi anche nelle vie del paese, non lui».

Il presidente dell'associazione ecologista definisce l’ipotesi proposta dal sindaco un’assurdità, nonostante l'abbattimento selettivo dei cervi in altre Regioni d'Italia sia consentito. Poi lancia la sua ricetta salva cervi: «Se il primo cittadino volesse fare qualcosa di sensato per la comunità e davvero trasformare il problema in risorsa, potrebbe far formare guide naturalistiche per portare i turisti a fotografare i cervi sardi sia nel Parco Aymerich, sia nei boschi della zona».

Sul caso dei cervi ormai di casa a Laconi, tra le vie e le campagne, si apre un vero e proprio dibattito a distanza. L’ipotesi del sindaco di prevedere un abbattimento controllato degli esemplari che, dice Salvatore Argiolas, stanno rovinando le colture, è bocciata dal Gruppo di Intervento Giuridico guidato da Stefano Deliperi che fa una controproposta.

Il parco

Il caso

La polemica

Argiolas non manda giù la proposta di trasferire i cervi nel parco: «Danneggerebbero tutto, altro che turismo. Deliperi non sa di cosa parla. Che ognuno faccia il suo. Io per ora, dopo il primo confronto con la Regione, mi sono limitato solo a proporre un’idea, e cioè l’abbattimento selettivo. Se poi la Regione vuole trasferire i cervi altrove, lontano dal nostro territorio, va benissimo. Per gli esemplari che danneggiano le colture e provocano incidenti in strada servono soluzione definitive, non irreali». Argiolas continua a portare avanti l’ipotesi di commercializzare la carne di cervo nei ristoranti della zona: «Perché buttare la carne dopo un possibile abbattimento? Di una necessità vorrei farne un’opportunità».

Il Gruppo

Deliperi ricorda che il cervo sardo è una specie protetta e che l'uccisione è sanzionata penalmente. «I cervi sardi, pure a Laconi, non sono di proprietà del Comune e il sindaco non può destinarli ai ristoranti del proprio paese - spiega -. Dimostra la scarsa capacità di proporre soluzioni sensate per un qualsiasi eventuale problema causato dalla fauna selvatica. Gli esemplari che eventualmente venissero ritenuti in eccesso dalla Regione, con il necessario supporto scientifico dell'Ispra, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dell’Agenzia Forestas, potrebbero essere catturati e reintrodotti, con le opportune procedure, in aree naturalmente vocate e già individuate dagli atti di programmazione regionali». Tra le ipotesi ventilate, tra l’altro, dello stesso primo cittadino. A breve la decisione finale, il verdetto nel prossimo incontro con l’assessorato regionale.

