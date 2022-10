Cervi e daini rubano il raccolto dei campi 

Negli ultimi anni hanno reso impossibile coltivare qualsiasi ortaggio in campo aperto, e ora hanno cominciato a intrufolarsi anche nelle serre: cervi e daini che popolano le campagne di Pula continuano a provocare danni nelle aziende agricole e nei giardini di Santa Margherita.

Le testimonianze

Nell’ultima incursione hanno divorato i pomodori pronti per la raccolta. «Hanno fatto man bassa di tutti i ciliegini pronti per finire sul mercato – racconta Gianfranco Siclari –, dimenticarsi una porta aperta nelle serre significa perdere l’intero raccolto, ma ormai riescono a penetrare facilmente anche nelle recinzioni delle serre a tunnel. Abbiamo accantonato la coltivazione in campo aperto, il terreno dove prima c’era un pescheto è praticamente abbandonato. Il numero di cervi e daini, non essendoci un predatore naturale, cresce di anno in anno: gli ungulati sono sempre più voraci, quando non trovano nulla, riescono anche a mangiare le pale dei fichi d’India». Luca Sferlazzo, titolare dell’agriturismo La Biada, lo scorso anno ha dovuto mettere mano al portafogli per acquistare un chilometro di rete metallica per limitare le scorribande degli ungulati: «Sino alla scorsa estate, la sera, dentro la nostra azienda se ne contavano così tanti da sembrare un gregge di capre, in un’occasione è capitato pure che un cervo si aggirasse tra i tavoli dei clienti. Con la recinzione la situazione è migliorata, ma lungo il perimetro i fori e i segni dei tentativi fatti per entrare non si contano neppure. Da queste parti ne vivono almeno quattrocento: ogni giorno, all’imbrunire, comincia l’invasione».

La sicurezza

D’estate, quando la ricerca d’acqua si fa pressante e spinge gli ungulati a raggiungere la zona a valle anche durante le ore del giorno, le riserve idriche delle aziende vengono prese d’assalto. «Il laghetto della nostra azienda è una delle loro mete preferite – racconta Sferlazzo –, a decine arrivano per bere e rinfrescarsi perché a monte non trovano acqua: da quando vent’anni fa hanno aperto i recinti della riserva del ripopolamento, cervi e daini sono diventati un problema». Giuseppe Di Lauro, residente nella zona e agricoltore, sottolinea il problema della sicurezza: «Gli incidenti stradali provocati da questi animali sono all’ordine del giorno. Quando ho impiantato questa azienda ho seguito le direttive della Regione e ho utilizzato una recinzione alta 1,5 metri, che oggi i cervi hanno completamente distrutto: ho parlato di questo alle istituzioni e mi hanno detto di posizionare una rete più alta».