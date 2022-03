Certificati sportivi? A Cagliari 

Un esercito di giovani agonisti in fuga nel cagliaritano per ottenere l’idoneità sportiva post Covid. Il reparto di Medicina sportiva del Cto d’Iglesias per la momentanea carenza di personale, da qualche settimana non riesce a soddisfare le richieste per l’idoneità ai minori che praticano attività agonistica e che hanno contratto il Covid, costringendo centinaia di atleti a recarsi nei centri privati del cagliaritano, perché, quelli presenti nei Comuni che fanno riferimento alla Asl Sulcis, non possono fornire le prestazioni.

Il problema

Si chiama Rtp (return to play) l’acronimo che molte famiglie hanno imparato a conoscere e che ha costretto tanti giovani alla rinuncia dell’attività agonistica: «Ogni federazione ha comunicato alle società che gli atleti dai 12 anni in su debbano ripetere le visite per l’attività agonistica qualora avessero contratto il Covid - spiega l’ex allenatore del Cagliari Giorgio Melis, oggi tecnico del settore giovanile dell’Asd San Luigi Orione Rosmarino di Carbonia - una decisione presa per fugare eventuali dubbi sugli strascichi derivanti dalla malattia». Una scelta sensata, ma con troppi intoppi: «Mio figlio pratica il pattinaggio - spiega Augusto Tiddia, padre di un atleta di Carbonia - risultato negativo ai primi di marzo, non siamo ancora riusciti a prenotare la visita per l’idoneità. La Medicina dello Sport ad Iglesias non riesce ad espletare le tante richieste, così ci siamo rivolti a degli studi privati, ma non sono autorizzati ad effettuare le visite. Saremo costretti ad andare nel cagliaritano nei centri privati convenzionati».

Le visite

Il medico sportivo Roberto Marongiu, operante in un centro privato di Carbonia, spiega che all’atto del contratto, era previsto non potesse visitare gli utenti che rientrano nei “livelli essenziali di assistenza”, pertanto in zona soltanto la Asl Sulcis può rilasciare la certificazione ai pazienti che rientrano in questa categoria: «Categoria che comprende tutti i soggetti al di sotto dei 18 anni - spiega il direttore sanitario della Asl Sulcis Giuseppe Pes - la nostra azienda può contare sull’unità operativa della Medicina sportiva al Cto d’Iglesias, per questo non esistono convenzioni con le strutture esterne». Convenzioni invece concesse in qualche Comune del cagliaritano, per via dell’assenza della Medicina sportiva in Asl. Da qui l’esodo: «Fino ad un mese fa nessun grattacapo - spiega Fabrizio Loi, vicepresidente dell’Antas calcio d’Iglesias - l’unità di Medicina dello sport era puntuale ed efficiente. Due settimane fa invece ci hanno comunicato d’avere dei problemi con le tempistiche». Una problematica comune anche per la società d’atletica Jolao: «Cinque atleti non sono ancora riusciti ad ottenere l’appuntamento per la visita», ha spiegato il direttore tecnico Riccardo Trentin. C’è chi è stato invece più fortunato: «Siamo riusciti a prenotare per tempo al Cto», dice il presidente dell’Asd Atletica Iglesias Carlo Salis.