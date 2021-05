Certificati anche in tabaccheria 

Il primo certificato anagrafico è stato ritirato dal sindaco nella tabaccheria di via Cagliari, una delle quattordici che hanno aderito alla prima fase del progetto nato dalla collaborazione tra il Comune e la Federazione italiana tabaccai. Da ieri anche in città per richiedere un qualsiasi documento e certificato di nascita, residenza, stato di famiglia o cittadinanza non è più necessario mettersi in fila davanti all’ufficio di Palazzo degli Scolopi ma sarà sufficiente recarsi in una delle attività che hanno attivato il servizio in via sperimentale.

Il progetto

«Per un cittadino può non essere agevole recarsi in Comune per richiedere un certificato e quindi, in collaborazione con la Fit, abbiamo pensato di portare questo servizio di anagrafe sul territorio per semplificare la vita delle persone – spiegano il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore al Bilancio Angelo Angioi - Chi ha bisogno di un certificato anagrafico può recarsi nella tabaccheria più vicina a casa risparmiando tempo». Il costo per l’operazione di rilascio è di 2 euro, con la comodità di non essere legati agli orari di un ufficio pubblico. Lo schema di convenzione, deliberato dalla Giunta lo scorso marzo, conferma la direzione del municipio verso una logica di maggiore efficenza ed efficacia dell’azione amministrativa. «Con questa operazione - proseguono sindaco e assessore - valorizziamo le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, hanno la possibilità di diventare sempre più punto di riferimento per i cittadini, creando una rete territoriale diffusa».

Le attività

La risposta dei privati è stata entusiasta. A partire da giugno la novità potrà essere estesa a tutti i punti vendita associati Fit, nel frattempo a fare da apripista ci pensano le attività di piazza Roma, via Mazzini, corso Umberto, via Vittorio Veneto, via del Pontile a Torregrande, via Cagliari 304, via Adua a Silì, via Cagliari 426, via XX Settembre, strada provinciale 54 via delle Grazie Rimedio, via Palmas, via Mattei e via Ricovero. «Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio» dichiara Massimo Farris, presidente provinciale della Federazione italiana tabaccai. Grazie alla collaborazione con la società Novares, tra una marca da bollo o una giocata al lotto gli utenti potranno richiedere la stampa di uno dei certificati che vengono solitamente rilasciati dall’ufficio anagrafe. Tra i servizi garantiti anche il rilascio dei certificati della Camera di Commercio.

