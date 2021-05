Cercasi un’altra casa per i pavoni selvatici, il no di Molentargius 

Dopo le polemiche ora si cerca una sistemazione per la colonia di pavoni che da anni vive allo stato brado nella lottizzazione di Stella di mare 2, lungo il litorale. I residenti del villaggio hanno lamentato diversi disagi perché gli uccelli dalla coda arcobaleno volano fin sopra i tetti delle case, entrano nei giardini ed emettono un suono che li tiene svegli. Così si cercano soluzioni, da una parte per andare incontro agli abitanti, dall’altra per preservare i pavoni: negli ultimi giorni infatti uno è stato ucciso, uno ferito e un altro caricato dentro un’auto e rubato.

Il Comune

La residenza sanitaria Anni d’oro, dove i pavoni trovano rifugio, si è detta disposta a collaborare sia dal punto di vista pratico che economico ma non può sistemare nel giardino le voliere per accogliere gli uccelli, per cui il Comune sta ora cercando di risolvere la questione. «Abbiamo contattato l’Assl per capire cosa si può fare», spiega la responsabile dell’Ufficio tutela degli animali del settore ambiente Rita Secci, «stiamo valutando». Quel che è certo è che i venti pavoni che si trovano nella lottizzazione non potranno essere ospitati al parco di Molentargius. «Nel parco non si possono inserire perché non sono una specie autoctona», spiega la biologa Luisanna Massa, «i pavoni sono di origine asiatica. C’è proprio un divieto a introdurre queste specie in aree protette, in quanto potrebbero turbare l’equilibrio e creare anche un inquinamento genetico. Discorso diverso invece per i parchi cittadini dove potrebbero essere inseriti e stare anche in libertà».

L'esempio di Cagliari

Come accade a Cagliari nel parco di Monte Urpinu, dove i pavoni sono presenze fisse da anni, non hanno mai creato problemi e sono l’attrazione soprattutto dei bambini. «Si potrebbe fare un sopralluogo», spiega l’assessora alla gestione del verde pubblico del Comune di Cagliari Paola Piroddi, «e vedere cosa fare, per magari inserire i pavoni nei nostri parchi».

La storia

Nella lottizzazione di Stella di Mare 2 i pavoni erano arrivati una trentina di anni fa. Probabilmente qualcuno ne aveva portato una coppia che, trovando un ambiente ideale e sicuro, si è moltiplicata. Sebbene non siano pericolosi, però i bellissimi uccelli dalle code variopinte, possono spaventare chi transita nella lottizzazione magari diretto in spiaggia e pare che abbiamo anche graffiato qualche auto posandosi sopra. Uno dei loro punti di raccolta preferiti è la residenza per anziani “Anni d’oro”, dove da anni sono un’attrazione per gli ospiti a cui fanno anche compagnia quando escono in giardino.

L’ipotesi adozione

E anche qualche privato si sta mobilitando per chiedere di adottare i pavoni di Stella di Mare. Lo conferma anche Luciano Durante responsabile della Lipu Oasi di Carloforte, che ha rivelato la telefonata di un «cittadino che voleva adottare i pavoni. Contatteremo il Comune di Quartu per capire se la cosa può essere fattibile». Durante aveva spiegato che nella lottizzazione lungo la costa gli uccelli, «hanno trovato un ambiente naturale e li sono rimasti per riprodursi. Stanno bene, non hanno predatori, salvo qualche cane randagio, il clima è buono, sono liberi e si sono inselvatichiti. Non sono pericolosi e non attaccano però se vengono disturbati se si cerca di prenderli, possono diventare un po’ aggressivi e possono graffiare e lasciare qualche segno».

Nel parco non si possono inserire perché non sono una specie autoctona, potrebbero turbare l’equilibrio