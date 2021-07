Cercasi bagnino per le spiagge 

«Cercasi disperatamente bagnino per periodo estivo». L’appello è stato lanciato dal Comune d’Iglesias, che nel bel mezzo della stagione balneare, si ritrova con gli arenili privi della figura preposta al salvamento al mare.

La ricerca

Il primo campanello d’allarme è suonato il 22 giugno scorso, quando nella spiaggia di Portu Cauli, una coppia di coniugi tedesca venne salvata dalle forti correnti da Marco Galzerino e Michele Serra,. Il gestore del locale Mitza Beach Club, aveva immediatamente proclamato la necessità di un piano organizzativo dell’amministrazione comunale, affinché potesse fornire quantomeno un bagnino a quelle parti di litorale sprovviste della figura. Le spiagge che non possono garantire un eventuale soccorso sono quelle dove non è presente uno stabilimento: occorrerebbe pertanto una sola figura qualificata; ma trovare un bagnino di questi tempi pare sia un’impresa tutt’altro che semplice: «In termini di organizzazione la stagione estiva è partita in ritardo per i soliti problemi legati al Covid - spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Melis - dalla Regione sono stati erogati 6 mila euro da destinare ai servizi per le spiagge libere, ovvero Porto Corallo, Portu Banda, Porto Ferro, Portu Cauli e Masua, una cifra raddoppiata dai nostri fondi messi a bilancio. Quando abbiamo avuto la certezza che la stagione estiva potesse svolgersi, ci siamo attivati per rendere fruibili i servizi. Tuttavia con lo slittamento del piano organizzativo stiamo trovando delle difficoltà nel reperire la figura di un bagnino. A questo proposito abbiamo intrapreso una collaborazione con la Protezione Civile d’Iglesias, la Sosago di Gonnesa e tutte quelle società che si occupano di salvamento a mare: l’obiettivo è riuscire a reperire nel più breve tempo possibile un guardaspiaggia qualificato».

Le difficoltà

Matteo Galzerino, presidente dell’associazione di volontariato “Protezione Civile Mitza” spiega le cause che rendono difficoltosa un’operazione che fino a qualche anno prima era di semplice routine: <«urtroppo come sta accadendo in tutti i settori, quest’anno c’è una grande difficoltà nel reperimento delle risorse umane. Cercando di attivare il servizio in questo frangente, la gran parte delle potenziali figure adatte a ricoprire il ruolo ha già trovato una sistemazione. Sono però ottimista». Gli stabilimenti balneari e le associazioni di volontariato ricoprono un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza dei bagnanti: «Per quanto concerne l’attività di protezione civile - prosegue Galzerino - Masua, Portu Cauli e Masua “lato banchina” sono coperte dai volontari che a titolo gratuito ne gestiscono la sicurezza, figure che fanno parte delle società a capo degli stabilimenti balneari. Il tutto è ovviamente in concerto con l’amministrazione comunale, con la quale si è creato un grande spirito collaborativo, perché il fine non deve essere la polemica, ma soltanto il bene di questo territorio e la sicurezza di chi si reca al mare. Da un punto di vista promozionale del territorio, è importante per chi sceglie le nostre spiagge, avere la garanzia di poter usufruire del maggior numero di servizi possibili, in particolare modo di quello di salvataggio».

