Cercasi assessore per la Giunta 

La Giunta si farà, questo è scontato, ma a due settimane dall’elezione del sindaco Pietro Morittu ancora nomi e deleghe da assegnare per la guida del Comune di Carbonia sono del tutto incerti. E se è ancora prematuro parlare di tensione, i ben informati non nascondono che ci sia quanto meno una certa insofferenza. Nessuno o quasi parla davanti a un taccuino aperto, ma a microfoni spenti ecco che emerge qualche dettaglio in più.

I numeri

Prima di tutto il numero delle deleghe: sulla base del risultato elettorale ne servirebbero almeno sette per accontentare tutti i componenti della coalizione che ha portato alla vittoria di Morittu ma, per ragioni di bilancio si dovrebbe chiudere con sei. Sei liste sei assessori? Troppo facile. Il gruppo di maggioranza relativa, Carbonia Avanti, sulla base del risultato elettorale ambisce a coprire almeno tre caselle e se una, ipoteticamente, potrebbe essere quella della Presidenza del Consiglio (magari con Federico Fantinel, il secondo più votato della città, che non sarebbe interessato a fare l’assessore), ci sono due assessorati ipotecati e nessuno ha finora smentito che nei desiderata ci sarebbe certamente quello ai Lavori pubblici e un altro di pari “peso”, magari Ambiente e Urbanistica. Qualcuno avrebbe però fatto notare che almeno per il secondo assessorato sarebbe gradito un “desiderata alternativo e meno pesante”. «Ma non credo che ci saranno tensioni – si limita a dire Fabio Usai, consigliere regionale del Psd’Az, principale ispiratore del gruppo Carbonia Avanti, al cui interno sono confluiti esponenti di numerose aree politiche e della società civile – già prima delle elezioni è stato chiarito che, se la coalizione avesse vinto, il criterio per la suddivisione delle deleghe, dove l’alto profilo è il primo requisito, avrebbe tenuto conto della proporzionalità numerica e della consistenza del risultato elettorale. Noi ora aspettiamo di sederci al tavolo con gli alleati per passare dalle parole ai fatti».

La suddivisione

Sulla base di questo criterio gli altri quattro assessorati dovrebbero andare a Sviluppo e Ambiente (che esprimerà il nome di Michele Stivaletta), uno alla lista OraXCarbonia (che non esprimerà nomi fino a che non saranno chiare le deleghe in campo) uno alla lista Morittu Sindaco per la quale si dice che il già assessore e ex consigliere regionale Giovanni Tocco, di area Italia Viva, starebbe reclamando un posto, e uno alla lista Uniti per Rinascere dove Pierangelo Porcu non disdegnerebbe di vedere ripagato l’impegno per la formazione della lista e il successivo risultato ottenuto. Ma su questo fronte spunta anche il nome dell’ex assessore e ex segretario locale del Pd Fabio Desogus. In realtà ci sono più nomi da valutare perché una delle ipotesi in campo è quella delle deleghe a rotazione, sulla base di obiettivi di programma. Ovvero un rimpasto di metà mandato.