Cercano refurtiva, trovano droga 

Hanno fatto irruzione in una abitazione del centro convinti di trovare un po’ di refurtiva asportata da una pizzeria della catena “Su Stampu”. I carabinieri della Stazione di Monserrato hanno trovato invece due chili e cinquecento grammi di droga, subito sequestrata.

Le manette sono scattate ai polsi di un 38enne, finito poi agli arresti domiciliari con la pesante accusa di detenzione di droga a fine di spaccio. L’indagine va avanti: si cerca di risalire ad eventuali complici dell’indagato e alla provenienza della droga.

L'inchiesta è andata avanti fra la raccolta di testimonianze e il controllo delle immagini di alcune telecamere piazzate dall’amministrazione fra le strade di Monserrato. E anche con la raccolta di confidenze e appostamenti. Poi un rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari, che ha disposto ulteriori accertamenti.

Il vertice

Nei giorni scorsi in caserma c’è stato un vertice tra il comandante della Compagnia di Quartu, capitano Michele Cerri, e il comandante della stazione locale, luogotenente Pierpaolo Sabiu: si è così deciso di effettuare una perquisizione mirata che avrebbe dovuto portare al recupero della refurtiva e anche per porre fine ad alcuni furti consumati a Monserrato. Così i militari hanno bussato a casa di un indiziato, facendo scattare le perquisizione in alcune stanze. Di refurtiva non sarebbe stata trovata alcuna traccia. Ma a sorpresa, gli investigatori hanno invece ritrovato e sequestrato quasi un chilo di hascisc e un chilo e mezzo di marijuana confezionati in buste termosigillate. Il giovane, è stato così fermato e accompagnato in caserma dove gli è stato notificato l’arresto. Su disposizione del giudice è poi finito ai domiciliari.