Cerca asparagi, trova quattro fucili 

Intanto a Sestu arrivava anche il capitano Gianni Russo, comandante del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu. Sono così scattati gli accertamenti che hanno consentito di individuare il proprietario del mini arsenale. I quattro fucili sono risultati rubati ad Assemini il 23 luglio dello scorso anno. Il proprietario aveva sporto regolare denuncia, facilitando così il compito delle forze dell’ordine. Quella sera sconosciuti fecero irruzione nell’abitazione di Assemini, portando via i fucili ma anche i gioielli. I ladri si allontanarono, probabilmente con alcune auto, facendo perdere le loro tracce. La vittima denunciò subito l’accaduto ai carabinieri di Assemini che avviarono le indagini con interrogatori e diverse perquisizioni domiciliari. Della refurtiva, non era però stata mai trovata traccia.

I carabinieri hanno subito recuperato i fucili, portandoli in caserma: una doppietta da caccia a canne congiunte di produzione artigianale, un calibro 12 marca Benelli, un semi-automatico marca Browning calibro 12, e un calibro nome 9 marca Marocchi modello Flobert. Le quattro armi, in buono stato d'uso e manutenzione, sono risultate rubate.

Cercava asparagi ma ha trovato quattro fucili rubati la scorsa estate. Un pensionato 65enne di Sestu quasi non credeva ai suoi occhi quando ha visto in un canale in località “Sa matta manna” le armi, tutte efficientissime: non ci ha pensato due volte ed ha chiamato i carabinieri della Stazione. Poco dopo è arrivata una pattuglia della Stazione guidata dal comandante, il luogo tenente Riccardo Pirali.

Le indagini

Il ritrovamento

Sino a ieri, quando il pensionato di Sestu ha deciso di fare una passeggiata alla ricerca di asparagi. Mentre controllava il terreno ha trovato anche i fucili restituiti alcune ore dopo al legittimo proprietario. Dei gioielli invece nessuna traccia. I ladri evidentemente si sono tenuti anelli e collanine, nascondendo i fucili nei pressi del canale. Gli stessi fucili poi sono finiti in acqua ma erano tutti funzionanti. I carabinieri di Sestu e Quartu stanno ora cercando di verificare se le armi sono state abbandonate in campagna subito dopo il furto o negli ultimi giorni dai ladri o comunque da altre persone che potrebbero averle ricettate. Si cerca anche di capire se nel frattempo siano state usate per mettere a segno qualche crimine.

