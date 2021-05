C’era una volta il Partito Comunista 

“La passione non è finita”. Con queste parole piene di speranza e di futuro Enrico Berlinguer concludeva il suo ultimo comizio a Padova. Prima del malore, dell'agonia e della morte. Un leader salutato da oltre un milione di persone nel funerale laico a Roma. Colui che disse al Congresso del 1972 “Compagni non sarò né Togliatti né Longo” è la figura centrale della mostra fotografica “100 anni, il Pci e la Sardegna” allestita sino al prossimo 4 giugno nella sala Renzo Laconi a Cagliari per iniziativa della Fondazione intitolata al segretario che ha impresso una svolta al partito della falce e martello. L’esposizione, in occasione del centenario, è ospitata in un luogo simbolo della sinistra nell'Isola. La sede di via Emilia, “Botteghe Oscure” sarda, teatro di infuocate assemblee, riunioni sfibranti, scontri durissimi e infinite notti elettorali.

Archivio Podda

Tante fotografie arrivano dall'archivio del giornalista Giuseppe Podda, colto e rigoroso, sempre elegante nei suoi articoli su L'Unità e sulle pagine culturali dell'Unione Sarda. Con la forza delle immagini, attraverso volti, piazze in fermento, lotte, comizi, emergono momenti significativi del secondo dopoguerra in Sardegna. Sequenze di anni lontani in cui la politica non era ancora entrata nell’era dei social: Berlinguer insieme al sindaco Ferrara nel corso di una visita a Cagliari. Con loro Iole Delitala, la zia del leader. E poi il segretario del Partito comunista tra gli operai, dialogo e confronto, un rapporto diretto per capire il malessere dei lavoratori e individuare la giusta strada per affrontare e risolvere i loro problemi. Berlinguer sembra a suo agio, un “gigante” che con carisma e fermezza affronta i casi più spinosi. C’è l’ultimo comizio a Cagliari, al Bastione di San Remy. È il 1984. Al suo fianco, nel palco, i lavoratori delle fabbriche che cominciano ad avvertire un senso di incertezza e di precarietà di fronte agli smottamenti dell’apparato industriale. Nella mostra anche manifestazioni imponenti.

Il partito di massa

Grandi folle richiamate da un partito di massa. “Sant’Elia in lotta per la casa sostiene la lotta dei minatori”, si legge in un cartello esposto in un corteo a Cagliari. Solidarietà di classe per fare fronte comune contro le ingiustizie e gli squilibri sociali. La mobilitazione contro la base statunitense a La Maddalena è un altro capitolo. In campo tante energie alimentate anche dal Pci. Due messaggi espliciti: “Fuori Nixon dall’Isola di Garibaldi” e “Andreotti, la Sardegna non sarà una polveriera atomica”. E ancora il comizio di Palmiro Togliatti a Sassari, gli operai delle fabbriche di Ottana, i compagni di Dorgali, la festa dell’Unità della fine degli anni Cinquanta a Orani, il “convegno di zona” dei comunisti del Sulcis, Emilio Lussu insieme ai dirigenti “rossi”, il viaggio in Cina di Velio Spano inviato dal partito a Pechino per raccontare sull’Unità e in un libro oggi da riscoprire il mondo creato da Mao.

I dirigenti

La storia più recente nell’istantanea con due dirigenti di primo piano: Francesco Cocco e Emanuele Sanna. Berlinguer, insieme agli operai, accanto ai simbolo della falce e martello nel comizio cagliaritano è uno dei quadri migliori. Le sue parole indicano una prospettiva: «Se i giovani si organizzano, si impadroniscono di ogni ramo del sapere e lottano con i lavoratori e gli oppressi, non c'è scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull'ingiustizia». La mostra, frutto della ricerca fotografica di Renato Brotzu, può essere visitata tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

