Ceppitelli si riprende il Cagliari 

Ceppittelli c’è e lotta insieme a noi. A tre giorni dalla sfida con la Sampdoria la notizia più attesa ad Asseminello: il vice capitano ha ricominciato ad allenarsi con i compagni (era out già prima della sosta) e si candida a guidare il reparto difensivo. Ma le buone notizie non finiscono qui: subito dopo la gara in Brasile, i quattro uruguaiani Nandez, Godin, Pereiro e Caceres potranno usufruire di un doppio charter che li riporterà a Cagliari entro stasera. In tempo per la rifinitura di domani, spostata al pomeriggio.

Sospiro di sollievo

Rientrata in parte, dunque, l’emergenza difesa per Mazzarri che può contare su Ceppitelli. Tradito dalla coscia sinistra, il centrale perugino aveva saltato la partita con il Venezia. La sosta ha permesso allo staff medico rossoblù di gestire senza quindi forzare il recupero e restituirlo così all’allenatore a ridosso del match. Continuano a svolgere un lavoro differenziato, invece, Ceter e Walukiewicz. Per entrambi le possibilità di vederli almeno in panchina contro la Samp sono ridotte all’osso.

Arrivano i nostri

Mazzarri tira un sospiro di sollievo e attende con trepidazione, ora, il ritorno degli uruguaiani, in campo nella notte a Manaus, in Brasile. Su spinta di diversi club (tra i più insistenti proprio il Cagliari), la Lega Serie A e la Liga spagnola hanno trovato un accordo per un maxi charter che possa riportare i giocatori sudamericani in Europa il prima possibile. Finita Brasile-Uruguay, pertanto, i quattro rossoblù della Celeste sono subito ripartiti, direttamente dall’aeroporto di Manaus, con destinazione Madrid (senza far scalo a Montevideo), dove li aspettava un secondo charter messo a disposizione, in questo caso, dal Cagliari. L’arrivo a Elmas in serata. Avranno comunque il tempo di riposarsi e provare a smaltire il fuso orario per la rifinitura. Utilizzando solo i voli di linea, non sarebbero rientrati in Sardegna prima di domani pomeriggio, a meno di ventiquattr’ore, dunque, dalla partita. Corsa contro il tempo in giro per il mondo. Che poi è quello che già aveva fatto Keita e, in parte, Marin. Pur di non rinunciare all’allenamento di mercoledì, il centrocampista rumeno, una volta atterrato a Fiumicino, è partito per Alghero per poi raggiungere Cagliari attraverso un van organizzato dalla società. Operazione Samp a 360 gradi.