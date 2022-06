Ceppitelli saluta dopo otto anni di Cagliari 

Il difensore umbro vive le sue vacanze prolungate. In Sardegna, a Costa Rei, praticamente a casa. Ma la testa è ancora a Venezia, a quell'incubo datato 22 maggio: «Ci credevo, ci credevamo». E invece il Cagliari ripartirà dalla Serie B, ma stavolta senza uno dei suoi leader. A mezzanotte il contratto è scaduto, da oggi Ceppitelli è ufficialmente svincolato e cercherà una nuova sistemazione. Magari in Serie A, dove lo cercano la Sampdoria, lo Spezia e il neopromosso Lecce.

Allo scoccare della mezzanotte è finita l'avventura di Luca Ceppitelli col Cagliari. Un epilogo annunciato, perché da mesi le due parti avevano smesso di discutere di un possibile rinnovo di contratto. Otto stagioni, 187 presenze e 10 reti, non male per un difensore che, sul campo, si era guadagnato il titolo di “Ministro della Difesa”, ma soprattutto quella fascia da capitano che, all'interno dello spogliatoio, ha continuato a indossare anche dopo averla ceduta di fatto a Joao Pedro. Questione di leadership. Una storia bellissima chiusa nel modo peggiore, una retrocessione che, ancora oggi, sembra non trovare una spiegazione logica.

Ceppitelli, da oggi lei è un ex giocatore del Cagliari. Che sensazioni prova?

«Intanto di grande dispiacere, di vuoto. Già in passato c'era stata la possibilità di dividerci, ma poi abbiamo sempre scelto di stare insieme. Perché sia io che il Cagliari eravamo convinti di poter fare qualcosa di importante. Ma chiuderla così è la cosa più dolorosa».

Quanto fa male andar via dopo una retrocessione simile?

«Non avrei mai immaginato una fine così, qualcosa di surreale per me e per il Cagliari. Ho sempre sognato di poter fare grandi cose, ho sempre dato tutto per questa maglia. Ma è anche vero che questo epilogo, per quanto doloroso, non potrà mai cancellare le tante belle cose che ho vissuto in questi anni in Sardegna».

Cosa si porterà appresso di questa esperienza?

«Qui ho trovato la mia seconda casa. Anzi, direi la prima. Una storia bella, che meritava un finale diverso. Però in valigia mi porterò via tante cose. La più bella è la consapevolezza di aver fatto parte di qualcosa di grande. Non è un semplice slogan, qui ho conosciuto un popolo vero e di questo popolo mi sentirò sempre parte, anche se non indosserò più quella maglia».

Qual è, invece, il ricordo che butterebbe via?

«Troppo facile, la serata di Venezia. Una retrocessione fa sempre male, ma questa è stata una beffa difficile da digerire. Continuo a pensare alla delusione data a tanta gente, ai tifosi presenti al Penzo. Il dolore più grande è non poter dire che ci potremo rifare, perché io non ci sarò. Ecco, voglio ancora chiedere scusa a tutti per questa retrocessione».

C'è un'immagine della notte di Venezia impossibile da dimenticare?

«Sì, quella del fischio finale. Dentro di me facevo fatica a realizzare cosa fosse successo. La prima reazione è stata andare a protestare con l'arbitro, per chiedere una punizione. Poi mi sono guardato intorno, ho capito che era davvero finita. Ed è stato un senso di vuoto indescrivibile».

Con Ceppitelli vanno via anche Cragno e, probabilmente, Joao Pedro: eravate gli ultimi reduci della prima retrocessione. Cosa significa?

«Non so cosa significhi e se debba significare per forza qualcosa. Di certo, sarà un nuovo inizio per tutti».

Quale augurio rivolge l’ex capitano Ceppitelli al Cagliari e ai suoi tifosi?

«Di ritrovare l'unione, la coesione tra squadra e pubblico, di rivedere i risultati e l'entusiasmo. E di ritrovarci presto in Serie A».

