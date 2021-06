Ceppitelli, rinnovo vicino 

7

Stagioni

vissute da Luca

Ceppitelli con la maglia del Cagliari, vestita ininterrottamente dal 2014.

Come

Ceppitelli solo Joao Pedro

9

I gol

segnati da Ceppitelli nelle 163 partite giocate con il Cagliari. Di queste, 6 nelle 130 presenze nel massimo campionato e altre 3 nelle 26 gare giocate nel

campionato di

Serie B

Prove tecniche di matrimonio. Quello tra il Cagliari e Luca Ceppitelli pare aver superato anche l’ostacolo del settimo anno. Perché il vicecapitano rossoblù, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, si prepara a rinnovare il suo legame con la squadra di cui è ormai una bandiera. È vero che nel calciomercato fin quando non c’è la firma, nulla è sicuro. Ma nell’incontro di ieri pomeriggio a Milano, negli uffici della Fluorsid, sono state gettate le basi per andare avanti ancora insieme.

Accordo a un passo

Luca Ceppitelli continua le sue vacanze in Grecia, a Santorini, con la fidanzata Elisa, ma nel pomeriggio di ieri è rimasto attaccato al telefono in attesa di notizie. Perché, come da calendario, negli uffici milanesi della Fluorsid, le porte si sono aperte per l’incontro tra il presidente Tommaso Giulini, il ds Stefano Capozucca e l’agente del giocatore Alessandro Corsi. Nei giorni scorsi, il primo approccio era stato tutt’altro che incoraggiante. La proposta del Cagliari, al ribasso, era stata ritenuta non adeguata dall’agente. Ma, come sottolineato dallo stesso Capozucca nell’intervista a L’Unione Sarda uscita ieri, rimaneva una comunione d’intenti: perché la società rossoblù voleva trattenere il suo vicecapitano che, a sua volta, aveva messo proprio il Cagliari in cima alle sue preferenze. Su queste basi, ieri le parti si sono ritrovate. Da parte del presidente Giulini è arrivato il rilancio atteso dal giocatore e il suo agente e stavolta l’offerta pare essere quella giusta. Così come esiste un accordo di massima anche sulla durata del contratto, un altro anno, fino al 2022, con opzione per un’altra stagione legata al numero di presenze.

Giorni di riflessione

Alla fine dell’incontro, le parti si sono date appuntamento a domani o, al più tardi, a giovedì, per trasformare la stretta di mano in contratto vero e proprio. L’ultima parola, naturalmente, spetta ora al giocatore. Che ha ringraziato Udinese e Benevento per l’interessamento, ma che ha tutte le intenzioni di mantenere addosso i colori rossoblù. Colori vestiti per la prima volta nell'estate del 2014, quando è sbarcato sull’Isola a titolo definitivo dal Parma. Un’avventura intensa, con una serie di infortuni che ne hanno limitato l’impiego.

La rivincita del capitano

Un rapporto, quello tra il Cagliari e Ceppitelli, che è passato tra mille tempeste. L’ultima la scorsa estate: la società aveva infatti deciso di interrompere il rapporto, dopo i tanti problemi della stagione precedente (appena 16 presenze). Non bastasse, il giocatore era risultato positivo al Covid al primo giorno di ritiro. Un lungo stop, cui aveva fatto seguito un fastidio muscolare. E così Ceppitelli si è visto degradato, con la fascia passata a Joao Pedro e con Godin vice, e ha dovuto attendere addirittura il 16 dicembre per l’esordio, nel finale della gara col Parma al “Tardini”. Di Francesco prima, Semplici poi lo hanno riportato al centro della difesa, dove è diventato un intoccabile. Il tecnico toscano lo ha reintergrato anche nei gradi, riaffidandogli il ruolo di vice dietro Joao Pedro, anche se proprio Ceppitelli è considerato, insieme a Pavoletti, il vero leader della squadra. Alla fine, 19 presenze e un ruolo da protagonista nella rincorsa alla Serie A. Adesso manca solo una firma per scrivere un nuovo capitolo della sua storia col Cagliari.

