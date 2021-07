Ceppitelli, quando uno è di casa 

Inviato

Peio. Uno di casa, Ceppitelli. Uno di quelli che ti aspetti di vedere con la maglia del Cagliari addosso, sempre, con il sole – come ieri – o con la pioggia, nella brutta e nella cattiva sorte. Bello di casa, indubbiamente, con quei modi gentili e il carattere rude solo in campo, quando c’è anche da randellare. Dice una dolce verità, quando sussurra: «Il rinnovo? Non c’era fretta, stavamo pensando alla salvezza». Chissà se le parti, la società e il giocatore, capitano di lungo corso e uomo-immagine del club, non si sedevano davanti al contratto, con la penna in mano, perché tutti pensavano solo al campo. Chissà se è stata solo questione di tempi e di circostanze. Lui aspettava, ma magari, per uno di casa come Luca, non c’era bisogno di accelerazioni, di trattative. Era scontato (e giusto) che restasse al centro dell’Arena: «È bastato rivedersi ed eccomi qua». Spallate, belle prestazioni, anche uomo della provvidenza, a volte, e siamo alla stagione numero otto: un anno fa, dopo il Covid e una serie interminabile di infortuni e misteriose ricadute, Ceppitelli riemerge dal fondo dello spogliatoio, si riprende la maglia di difensore (poco centrale, più a destra rispetto al solito) e diventa una delle facce giuste della stagione. Oggi è uno dei punti fermi, in attesa che la questione Godin («un grande giocatore») trovi uno sbocco.

In campo

«Mi trovo meglio da difensore centrale, non posso nasconderlo», dice nella sua prima conferenza da Peio, «posso giocare in entrambi i ruoli, anche a destra, ma le mie capacità si possono esprimere al 100 per 100 al centro». Il lancio, gli viene chiesto, è una dote da sfruttare di più? «Materazzi e Bonucci sono due punti di riferimento, meglio imitare sempre i migliori, tante squadre tendono a pressarti alto e allora quella del lancio lungo può essere una possibilità da sfruttare». Le novità tecniche di questo ritiro: «Mister Semplici sta insistendo sulla costruzione da dietro, magari rischiando un po’ di più, sono le sue idee. E anche, nella fase difensiva, partendo un po’ più in alto. Nello scorso campionato, il suo concetto di calcio lo ha dovuto snaturare anche a causa della situazione di classifica, ma ora che cominciamo insieme si può pensare di fare il gioco che lui ha in mente».

I ragazzi

Se di Andrea Carboni è inutile sottolineare ancora le qualità, ora che fa parte dei titolari (e probabilmente la maglia dovranno levargliela con la forza), il boss della difesa ha parola di elogio per il ragazzino, Niccolò Cavuoti: «Molto bravo, ha grandissime qualità».

Da Cavuoti a Godin, scenario delicato: «Diego è un grande giocatore, spero che lui e la società trovino un accordo che faccia felice tutti, si merita il meglio. Se vuole restare qui, sarà sempre ben accetto».

