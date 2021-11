Ceppitelli pronto a riprendersi il Cagliari 

Ancora un passo in avanti, aspettando di potersi mettere al servizio del Cagliari. Anche nell'allenamento di ieri, Mazzarri ha potuto contare su Dalbert e Ceppitelli per buona parte della seduta. I due hanno lavorato in palestra e hanno preso parte a tutta la parte tattica di preparazione della gara con il Sassuolo. Poi, però, al momento della partitella, hanno dovuto farsi da parte e proseguire nel lavoro di recupero. Il rientro è però vicino e domenica a Reggio Emilia sia il brasiliano che il vice capitano dovrebbero essere abili e arruolabili.

Recuperi pesanti

Perché il Cagliari che ha in testa Mazzarri ha un bisogno assoluto di Dalbert, unico rossoblù che può permettere al tecnico di schierare il 4-4-2, modulo che, più di altri, sembra calzare a pennello. E di Ceppitelli, visto che là dietro si vive di incertezze. Fuori per tutta la stagione Walukiewicz, restano gli interrogativi su Carboni e Godin. Il tonarese, che continua a soffrire per un'otite, anche ieri ha lavorato a parte, mentre il “Faraone”, con gli altri connazionali, tornerà solo oggi, saltando così anche l'allenamento di questa mattina. Presenti già da ieri, invece, gli altri due nazionali Cragno e Bellanova.

Questione d'onore

Stringe i denti, Ceppitelli. Per dimostrare che i gradi di vicecapitano contano qualcosa. La collezione di infortuni è stata arricchita da una lombalgia che lo ha messo ko alla vigilia della gara con il Bologna e lo ha costretto a stare a riposo anche contro l'Atalanta. Una settimana di lavoro personalizzato per gestire il dolore, un rientro parziale in gruppo e la voglia di rispondere “presente” alla chiamata del tecnico Mazzarri. Tra un acciacco e l'altro, per il 32enne difensore perugino già 9 presenze e una rete. Ceppitelli c'è e non si tira indietro. E non intende farlo neanche contro il Sassuolo, specie ora che il Cagliari ha bisogno dei suoi fedelissimi.