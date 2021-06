Ceppitelli ha detto “sì” 

Una telefonata per dirsi sì. Luca Ceppitelli e il Cagliari continuano ancora insieme, per l’ottava stagione di fila. Dopo i contatti dei giorni scorsi, ieri il difensore, dalla Grecia dove si trova in vacanza, ha accettato la proposta della società rossoblù: un altro anno di contratto fino al 2022 e opzione per una nuova stagione legata al numero di presenze. La firma sul nuovo contratto è rimandata alla prossima settimana, quando il giocatore tornerà in Italia e si recherà a Milano per legarsi ancora al Cagliari. La società con cui ha giocato, dall’estate 2014, 163 partite e di cui è stato, per due stagioni, il capitano.

Grandi manovre

Quelle che riguardano la difesa. Dove Ceppitelli è confermato e Godin, nonostante le sue resistenze, continua a non far parte dei progetti per il futuro. I volti nuovi nel mirino restano il fiorentino Pezzella, che aspetta di capire cosa accadrà a Firenze con il nuovo allenatore che sostituirà Gattuso, e Bonifazi. Il difensore, una precisa richiesta di Semplici, è tornato alla Spal dopo che l’Udinese non ha esercitato il diritto di riscatto a 6.5 milioni. C’è poi il nodo Walukiewicz. Il polacco, unico giocatore di movimento mai utilizzato dal tecnico toscano, ha chiesto la cessione e al Cagliari è arrivata la chiamata del Torino, che vorrebbe il giocatore con la formula del prestito. Proposta rigettata al mittente, anche perché la società rossoblù vuole provare a trattenerlo in Sardegna. E la partenza avverrebbe solo a titolo definitivo e per non meno di 10 milioni.

Assalto a Hernani

Si cambia anche in mezzo. Aspettando di conoscere il futuro di Nandez, la coppia mediana di partenza sarà quella composta da Marin e Rog. Ma con Deiola che non ha accettato la proposta di rinnovo e tratta con i greci del Paok, si cerca un centrale di spessore e la scelta è caduta sul brasiliano del Parma Hernani. Un jolly di centrocampo, classe ‘94, che darebbe qualità (7 reti nella passata stagione) e quantità al reparto, oltre al peso di cui il Cagliari lì nel mezzo è carente. A Pejo si valuterà Caligara, di rientro dall’Ascoli, mentre il corso Tramoni giocherà una stagione in prestito al Brescia. E sempre nel mezzo, piace il giovane Frattesi, classe ‘99, lo scorso anno 39 presenze in B col Monza, ma di proprietà del Sassuolo.

La corte a Simeone

Con Pavoletti punto di riferimento intoccabile per l’attacco, valigie pronte per Cerri e Simeone. Il primo ha estimatori in B e nella Championship inglese. Per il “Cholito”, invece, tanti interessamenti, da quello della Samp (che offrirebbe in cambio Yoshida e Jankto) fino alla new entry Marsiglia, che, secondo la stampa francese, vorrebbe provare a fare un doppio colpo, con un’offerta da circa 30 milioni per l’attaccante e per Cragno. Proposta che, per il momento, non risulta troppo affascinante, visto che solo il portiere è valutato 25 milioni. Con Simeone e Cerri ai saluti, si cerca un attaccante che possa essere non solo alternativo, ma anche complementare a Pavoletti. Ecco perché tra i giocatori sul taccuino del ds Capozucca resta l’interista Pinamonti, classe ‘99. Infine, dopo aver esercitato il diritto di riscatto per Sottil il Cagliari attende le mosse della Fiorentina, che può esercitare il controriscatto entro domani.

