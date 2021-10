Ceppitelli ci mette la faccia 

Anche Ceppitelli, come Mazzarri, pensa al rigore: «Un rigore fortuito. E quando ci stavamo dicendo di ripartire, è arrivato il 2-0 che ci ha tagliato le gambe». Il centrale umbro, però, non cerca scuse: «Non vogliamo alibi, ci prendiamo le nostre responsabilità come sempre e pensiamo a ripartire mercoledì con la Roma».

«Questa partita ci darà la possibilità di analizzare gli errori fatti per poi ripartire. Ma questa analisi la faremo nello spogliatoio con l’allenatore. Di certo, è una sconfitta che fa male. Eravamo scesi in campo per fare tutt’altra partita, ma anche gli episodi non sono stati a nostro favore».

Firenze. Nei momenti difficili tocca ai giocatori di maggior esperienza metterci la faccia. Luca Ceppitelli, dopo otto stagioni nel Cagliari, ci è abituato. Il 3-0 incassato a Firenze fa male, ma il vice capitano rossoblù vuole subito voltare pagina. «Inutile stare a rimuginare su questa battuta d’arresto. Abbiamo la fortuna di poter tornare a giocare subito mercoledì».

Testa bassa e lavorare

Ceppitelli di situazioni così ne ha vissute tante.

Anche Ceppitelli, come Mazzarri, pensa al rigore: «Un rigore fortuito. E quando ci stavamo dicendo di ripartire, è arrivato il 2-0 che ci ha tagliato le gambe». Il centrale umbro, però, non cerca scuse: «Non vogliamo alibi, ci prendiamo le nostre responsabilità come sempre e pensiamo a ripartire mercoledì con la Roma».

Momento difficile

E non deve essere un alibi anche la lunga serie di infortuni: «Siamo tutti sullo stesso livello, ognuno con le sue caratteristiche. È normale che gli infortuni pesino, specie quando si gioca ogni tre giorni. Mentalmente siamo condizionati, ma questa non può essere una scusa, visto il nostro valore».

Ceppitelli si schiera con Mazzarri: «Non è facile subentrare e portare avanti le sue idee. Ci stiamo lavorando, spiace non essere riusciti a recepirle subito. Però il campionato è ancora lungo, c’è tempo. E non sarà una sconfitta, seppur così pesante, a toglierci quelle certezze che stiamo cercando di costruire. Ripeto, il tempo per lavorare c’è».

