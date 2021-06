«Centrosinistra, primarie con il M5S alle amministrative» 

Il momento è propizio. Progressisti, Pd, LeU e Movimento 5Stelle non sono mai stati così vicini. Con gli ultimi disegni di legge passati in Consiglio, il centrodestra è riuscito, senza volerlo, a compattare un’opposizione che due anni fa non si presentava così unita. Un risultato da capitalizzare, secondo il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, alle amministrative d’autunno che coinvolgeranno 102 Comuni, di cui tre – Carbonia, Olbia, Capoterra – sopra i 15mila abitanti. «Due anni fa eravamo dei corpi quasi estranei», spiega Agus, «ora ci siamo ritrovati su moltissimi temi e dopo questa prova di unità sarebbe assurdo presentarsi con candidati diversi. Il rischio di perdere sarebbe molto alto».

L’appello

Il consigliere va dritto al punto: «Servirebbe la convocazione di un tavolo regionale del centrosinistra dove si ragioni su un allargamento al M5S, cosa che avviene già a livello nazionale, e arrivare il prima possibile a una sintesi sulle candidature, anche attraverso elezioni primarie». Venti giorni fa i dem erano stati freddi sull’ipotesi di una coalizione con i 5S, e avevano chiarito che, almeno per i centri maggiori, non è aperto con loro alcun confronto. Agus fa notare che «le primarie si adattano anche ai Comuni più piccoli: andando divisi c’è il rischio di perdere per un voto pur avendo più del 50% dei voti come forze alternative al centrodestra». Da qui, «l’auspicio che vi sia un ragionamento a livello regionale e che il tema delle primarie venga posto».

Nodo M5S

Nessuna perplessità su un’alleanza con il M5S? «Il tentativo di coinvolgerli è reale, altrimenti nell’opposizione al Piano casa, al testo sulle Province e alla legge sugli staff sarebbero venuti fuori i distinguo. Invece ci siamo trovati su un’unica linea». Poi, certo – riconosce Agus - «ci saranno situazioni impraticabili perché si hanno idee troppo diverse sul governo di una città. Ma sul governo regionale le posizioni sono molto simili e val la pena di fare un serio tentativo: magari scopriamo che dove sono presenti tanti candidati si può fare sintesi e riuscire a eleggere qualche sindaco»

Il centrodestra

Il centrodestra non sembra avere di questi problemi. L’unica situazione che preoccupa è quella di Carbonia, dove una parte delle forze che sostengono Solinas in Consiglio regionale – Udc e Psd’Az - è intenzionata a correre nella lista civica che sosterrà Pietro Morittu del Pd. Ad ogni modo, per questo pomeriggio è convocato un tavolo cittadino della coalizione a cui parteciperanno i referenti di Carbonia. Più fluida la situazione a Olbia e Capoterra. Il coordinatore di Fratelli d’Italia Antonella Zedda ribadisce che «il simbolo di FdI sarà presente dappertutto e puntiamo a fare un ottimo risultato, a confermare i consiglieri uscenti e a eleggerne di nuovi». Sul fronte Forza Italia, il coordinatore regionale Ugo Cappellacci dice che «il partito si prepara per le amministrative con la forza delle idee e con la credibilità di un movimento che, tutte le volte che ha amministrato un Comune, è stato un esempio di buon governo del territorio. A tutti i livelli, la squadra degli azzurri sardi dimostra capacità propositiva, competenza e l’intraprendenza di prendere decisioni idonee a modernizzare le città dell’Isola».

