«Centrosinistra e M5S insieme» 

Mancano due anni e mezzo alla fine della legislatura e ancora non esiste una proposta alternativa a quella del centrodestra. L’ha detto due giorni fa il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, lo hanno ribadito ieri le altre forze del centrosinistra. Agus ha lanciato un appello per la costruzione di un programma che possa creare le basi per la ripartenza dell’Isola, Pd e Liberi e Uguali hanno fatto presente che da tempo il tema è all’ordine del giorno delle segreterie. Finora, è l’ammissione che emerge in alcuni ambienti dell’opposizione, «si è privilegiato l’ostruzionismo, senza quasi mai mettere in campo un’iniziativa politica autonoma in grado di far breccia sull’opinione pubblica e di dare riferimenti che non siano quelli legati alla maggioranza».

Congressi e tavoli

Spiega Eugenio Lai (LeU): «Da parte nostra, stiamo chiedendo l’apertura di tavoli regionali per costruire un progetto alternativo con candidati freschi e giovani che incarnino l’idea di un centrosinistra al governo con le priorità della sanità, del lavoro e della lotta alle diseguaglianze». Il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau sa bene che «il giudizio negativo su questa Giunta non è sufficiente se manca un’alternativa valida». Perciò «faremo congressi dopo l’estate, con l’obiettivo di avere un confronto con gli iscritti per elaborare una proposta credibile da condividere col resto del centrosinistra e da allargare alle forze autonomistiche e civiche».

Distinguo

Cesare Moriconi (Pd) sostiene che «fin dall’inizio della legislatura il gruppo Pd si è distinto per un’azione politica che era anche di proposta, tanto che a volte siamo stati persino additati come troppo “morbidi” nell’azione consiliare». Moriconi pensa a quelle sul Recovery, sulle imprese e in generale a quelle fatte per fronteggiare la crisi economica e sanitaria. Quindi, e qui dà ragione ad Agus, «se vogliamo costruire un progetto politico non dobbiamo limitarci a inseguire l’azione del governo disperdendo le energie per denunciarne i limiti».

«Allargare il campo»

Emanuele Cani ragiona da segretario del Pd. «Il campo del centrosinistra in Sardegna deve organizzarsi per guardare alla prossima tornata delle Regionali – spiega - da solo il centrosinistra classico non ce la fa, e per costruire un’alternativa vera bisogna allargare il campo». Non solo al civismo: «È arrivato il momento di ragionare in modo serio sul rapporto con il Movimento Cinquestelle». «A livello nazionale l’alleanza funziona», interviene Ganau, «siamo disponibili a riproporla qui in Sardegna anche perché in Consiglio si lavora in modo unitario». Il consigliere Roberto Li Gioi (M5S) è d’accordo: «L’idea di un progetto unitario è buona», osserva, «però mancano ancora due anni e mezzo e la partita in Consiglio è tutt’altro che finita, dobbiamo giocarla con serietà perché alla partita vera, quella delle Regionali, dobbiamo farci trovare pronti come l’Italia di Mancini».

