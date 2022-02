Centrodestra unito per Concu 

Prime prove di dialogo per il centrodestra di Selargius, riunito lunedì sera in occasione del primo tavolo politico convocato dalla Lega in vista delle elezioni comunali. Le forze politiche sono le stesse di cinque anni fa, stavolta con i leghisti e alcune civiche che di fatto riflettono l’attuale maggioranza al governo della Regione al completo. E con il Psd’Az, che - nonostante un’iniziale apertura da parte del centrosinistra - sceglie il campo del centrodestra per giocare la partita delle Amministrative in città, almeno per ora. Con tanto di confronto aperto su temi cittadini da inserire nel programma elettorale e leadership. Mentre il sindaco uscente Gigi Concu - presente all’incontro politico - resta l’unico nome in campo per guidare la coalizione.

L’incontro

Promotore del vertice il coordinamento cittadino della Lega. «L’obiettivo è avere un centrodestra unito a livello locale», la premessa del capogruppo leghista in Consiglio comunale Simone Deiana.«Dobbiamo lavorare da subito per definire il programma elettorale, poi si parlerà di candidato sindaco», ha precisato. «Sono certo che il centrodestra selargino esprimerà maturità, capacità politica e amministrativa necessarie per superare alcune criticità, e per dare risposta alle aspettative dei cittadini, sia affrontando le tematiche quotidiane più sentite, sia quelle che guardano alla città del futuro».

Le voci

All’ordine del giorno il perimetro della coalizione. Per ora con tutte le forze politiche che da tre anni governano in Regione: FI, FdI, Sardegna Venti20, Udc, Riformatori, Lega, Psd’Az. E Sardegna Forte, pronta a rafforzare la parte civica della coalizione, insieme al supporto del gruppo guidato dal consigliere regionale Roberto Caredda. Tutti d’accordo sulla costruzione di un’alleanza allagata, uniti dallo stesso motto: «Prima il programma, poi la squadra». «Noi ci siamo», ha ribadito la capogruppo di FdI Chiara Contu, «pronti a continuare a lavorare tutti insieme per chiudere quello che abbiamo iniziato in questa consiliatura, e per portare avanti nuovi progetti per la nostra città». Sulla stessa linea la capogruppo dell’Udc Vanessa Vargiu: «Continueremo a sostenere la coalizione di centrodestra, con la speranza si possa allargare a tutte quelle forze politiche e realtà civiche che vogliono condividere con noi una Selargius migliore».