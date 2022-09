Centrodestra, soddisfatti a metà 

Forza Italia ha stravinto le elezioni, primo partito al Senato (dove sfiora il 30 per cento) e secondo alla Camera, e non è una novità, ma non riesce a portare a Roma il suo uomo, Angelo Cocciu candidato al proporzionale per Palazzo Madama e la città, per la prima volta da decenni, resta senza un rappresentante in Parlamento. Anche Fratelli d’Italia ha stravinto le elezioni, con proporzioni inverse, ma nell’aula del Consiglio comunale resta all’opposizione, dove era incardinata nella (ormai defunta) larga coalizione. La Lega dal canto suo, è tra il 4 e il 5 per cento, ma incassa un deputato gallurese. È il ritratto del voto del centrodestra olbiese, dove comunque non si attendono ripercussioni sui solidi equilibri cittadini.

Il sindaco

Semmai, dietro la soddisfazione di rito per il risultato della coalizione, le considerazioni del sindaco Settimo Nizzi, sembrano rivolte fuori dalla cerchia urbana. «Siamo felici per l’ottimo risultato sia a livello comunale, dove siamo il primo partito per numero complessivo di voti, che a livello regionale, e questo grazie al grande lavoro svolto a tutti i livelli e, su quello nazionale, al presidente Berlusconi», esordisce Nizzi: «Però siamo dispiaciuti perché, malgrado ci abbiamo creduto e lavorato, Angelo Cocciu non è stato eletto e non abbiamo un nostro rappresentante in Parlamento. Ma abbiamo fiducia nei nostri parlamentari Pietro Pittalis e Ugo Cappellacci». Un riferimento diretto anche per gli eletti nel collegio. «Sono un uomo di partito, e ci siamo mossi come sempre con responsabilità. I nostri voti hanno consentito l’exploit di Giagoni nelll’uninominale e l’elezione di Pera al Senato. Ora ci aspettiamo risposte per le esigenze del territorio e abbiamo richieste importanti da fare ad iniziare dal riconoscimento della sede dell’Autorità di sistema portuale».

Fratelli d’Italia

Gioisce Fratelli d’Italia che passa da zero a doppia cifra. «Per noi è un risultato straordinario frutto di un lavoro certosino iniziato da tempo e che ora ci consolida sul territorio e ci permette di lavorare in vista delle regionali», commenta Gigi Carbini, coordinatore provinciale del partito. In Consiglio comunale i due consiglieri iscritti, Eugenio Carbini e Diego Sanciu, sono stati eletti nella lista Liberi, nella grande coalizione. È quella parte di centrodestra, sostenuta dall’ex senatore Fedele Sanciu, in aperta contrapposizione con Nizzi. «È il momento di formare un gruppo consiliare ma ritengo che resteremo all’opposizione», conclude Carbini. Più sfumato Marco Piro, coordinatore cittadino: «Prima dobbiamo cercare di formare il gruppo che è il nostro prossimo obiettivo, parlare di collocazione ora è prematuro. Certamente la storia della coalizione civica è finita. Siamo molto soddisfatti dei nostri risultati. Alla Camera siamo il primo partito, al Senato il secondo perché ha contato la candidatura cittadina di Cocciu». Fratelli d’Italia si guarda intorno ma la più probabile candidata ad entrare nel gruppo sarebbe Paola Tournier, avvistata anche alle presentazioni.