Centrodestra, gli alleati ci riprovano 

Lontano dai riflettori e fuori dall’ufficialità, gli incontri non si sono mai fermati. Ma come in una complicata partita a scacchi, dove chi si muove rischia di più, è l’attesa la grande protagonista in casa centrodestra nel tormentato cammino verso le Amministrative del 12 giugno. Il rischio che a tirar fuori dall’impasse gli otto partiti, arenati sulla scelta del candidato sindaco, siano i vertici regionali è dietro l’angolo. Ma gli alleati ci riprovano. Una data ufficiale ancora non c’è, ma l’obiettivo è convocare il vertice di coalizione il più presto possibile per riprendere il discorso interrotto due settimane fa, quando Forza Italia aveva lasciato i lavori sbattendo la porta.

Il vertice

«Mi auguro che il tavolo sia convocato nei prossimi giorni - afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Francesco Mura - riprenderemo il discorso da dove si era interrotto, con la discussione dei nomi attualmente in campo». Un’apertura che dovrebbe riavvicinare gli azzurri. «Riprenderemo le interlocuzioni se saranno rispettati gli accordi presi, ovvero una valutazione democratica di tutte le proposte, compresa la nostra» ribadisce il consigliere regionale Emanuele Cera. Si riparte dunque da Luca Faedda e da Maria Valentina Marras, dirigente Asl indicata dai Popolari Europei, anche se sul primo il Partito sardo d’Azione tiene il freno a mano tirato. «Confermiamo la nostra intenzione di non sostenere assessori e consiglieri uscenti» puntualizza il segretario Simone Prevete. In calo le quotazioni di Massimiliano Sanna dopo il tira e molla con la Lega. «Abbiamo preso atto delle precisazioni del vicesindaco che ribadisce la sua appartenenza ai Riformatori - afferma il coordinatore della Lega Luca Erba che ripiega su un’altra ipotesi - Se ci sarà la possibilità vorremmo indicare un altro nome, il nostro partito oggi non esprime il sindaco in nessun capoluogo sardo, sarebbe la giusta occasione».

L’assessora

Se la patata bollente dovesse finire nelle mani dei vertici regionali, potrebbe farsi strada l'ipotesi di una corsa a Palazzo degli Scolopi per l’assessora regionale all’Industria Anita Pili come contropartita per la probabile uscita dalla Giunta Solinas. L’idea, però, non troverebbe il sostegno di Forza Italia. La soluzione potrebbe saltare fuori dal cilindro di Fratelli d’Italia che avrebbe già pronto un nome in grado di mettere d’accordo gli otto simboli. Dal partito, però, nessuna conferma.