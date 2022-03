Centrodestra, alleanza a otto 

A sancire le nozze, dopo il temuto forfait di qualche invitato, sono stati Forza Italia, presente all’incontro con Luca Faedda, Partito sardo d’azione, rappresentato ieri da Simone Prevete, Carlo Cuccu e Filippo Becciu, i Riformatori al tavolo con Andrea Santucciu e Mauro Solinas, Sardegna 20Venti con l’assessora regionale all’Industria Anita Pili, l’Udc che ha partecipato con Michele Piredda, Giuliano Uras e Ivano Cuccu, i Popolari europei di Attilio Dedoni, la Lega con Annalisa Mele e Luca Erba, e il partito dell’attuale primo cittadino, presente con Francesco Mura, Peppi Puddu e Roberto Garau. «Abbiamo iniziato a gettare le basi del programma, costituendo un gruppo di lavoro che sarà composto in parte da rappresentanti dei partiti attualmente al governo e in parte da esponenti oggi all’opposizione» spiega il consigliere regionale.

Il centrodestra “cementifica” l’alleanza. Nessun colpo di scena al tavolo apparecchiato dall’Udc nella sede di via Mazzini: chi ipotizzava una spaccatura alla luce dei presunti (mai ufficialmente confermati) contatti tra sardisti, Udc, Popolari Europei e lo schieramento di centrosinistra, dovrà ricredersi. «Abbiamo sancito la coalizione di centrodestra - assicura il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Francesco Mura - questa è la composizione definitiva». Sulla scheda elettorale, alle prossime amministrative, i simboli in elenco saranno 8.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Il centrodestra “cementifica” l’alleanza. Nessun colpo di scena al tavolo apparecchiato dall’Udc nella sede di via Mazzini: chi ipotizzava una spaccatura alla luce dei presunti (mai ufficialmente confermati) contatti tra sardisti, Udc, Popolari Europei e lo schieramento di centrosinistra, dovrà ricredersi. «Abbiamo sancito la coalizione di centrodestra - assicura il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Francesco Mura - questa è la composizione definitiva». Sulla scheda elettorale, alle prossime amministrative, i simboli in elenco saranno 8.

Al tavolo

A sancire le nozze, dopo il temuto forfait di qualche invitato, sono stati Forza Italia, presente all’incontro con Luca Faedda, Partito sardo d’azione, rappresentato ieri da Simone Prevete, Carlo Cuccu e Filippo Becciu, i Riformatori al tavolo con Andrea Santucciu e Mauro Solinas, Sardegna 20Venti con l’assessora regionale all’Industria Anita Pili, l’Udc che ha partecipato con Michele Piredda, Giuliano Uras e Ivano Cuccu, i Popolari europei di Attilio Dedoni, la Lega con Annalisa Mele e Luca Erba, e il partito dell’attuale primo cittadino, presente con Francesco Mura, Peppi Puddu e Roberto Garau. «Abbiamo iniziato a gettare le basi del programma, costituendo un gruppo di lavoro che sarà composto in parte da rappresentanti dei partiti attualmente al governo e in parte da esponenti oggi all’opposizione» spiega il consigliere regionale.

Da questo momento si guarda avanti senza più distrazioni, con l’obiettivo di riuscire a trovare la quadra attorno al candidato sindaco prima possibile.

Il candidato

«D’ora in avanti ci incontreremo con cadenza settimanale - aggiunge il sardista Prevete - l’incontro di ieri è servito a fissare alcuni punti cardine, una sorta di mappa da cui partire per elaborare un progetto condiviso». Chiuso il recinto, il centrodestra punta dunque sull’unità. Anche se lo scoglio più insidioso deve ancora arrivare: non sarà semplice mettere d’accordo otto partiti sul nome dell’aspirante sindaco. La strada è ancora lunga.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata