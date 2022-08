Centro storico spezzato in due 

I massi venuti giù da quell’immobile al civico 38 sono ancora lì. La strada è sbarrata, il rione di Santu Predu è spezzato in due, a pochi passi dalla casa di Francesco Ciusa e accanto a quel totem che ricorda lo scultore nuorese, uno dei “Zigantes”. Disagi per i residenti, pessimo biglietto da visita con la festa del Redentore alle porte. «Purtroppo per la riapertura della via Chironi possiamo fare poco - ammette Fabrizio Beccu, assessore dei Lavori pubblici -. Tutto dipende dai privati, proprietari dell’immobile. Sono loro che devono mettere in sicurezza lo stabile, ma ancora non hanno provveduto, nonostante le nostre ordinanze. Purtroppo, per legge non si può demolire. Questa settimana faremo un sopralluogo e li incontreremo. Speriamo di trovare un accordo».

Zona viola

Nel quartiere caro a Grazia Deledda la tensione è palpabile. Qui, tra i vicoli carichi di fascino e storia, le case disabitate e pericolanti sono tante. L’immobile di via Chironi inquieta, diffonde rassegnazione. Nel centro storico molte case devono sottostare ai piani particolareggiati che individuano specifiche modalità d’intervento. Le aree colorate di viola e di blu, come la vecchia dimora in questione, sono soggette solo a ristrutturazione e non a demolizione e rifacimento. Beccu precisa: «A breve faremo un incontro con la Soprintendenza, dobbiamo assolutamente trovare una soluzione che ci porti alla riapertura della strada. Meglio, spetta al privato trovare una via d’uscita, il Comune può fare poco. I proprietari devono attivarsi per la ristrutturazione e la messa in sicurezza. Il dialogo è stato attivato, purtroppo dobbiamo sottostare a rigide norme, non ci sono alternative».

Disagi a oltranza

L’impressione è che le transenne accompagneranno ancora le giornate di turisti e residenti. «Di certo non possiamo sostituirci ai privati - ammette Beccu - il Comune non può sborsare 15 o 20 mila euro, dunque soldi di tutti i cittadini, per mettere in sicurezza quell’immobile. Devono provvedere i proprietari: speriamo lo facciano con tempestività».