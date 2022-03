Centro storico, sì alle regole per i restauri 

Il piano mira alla rivitalizzazione della parte più antica della città, attraverso la conservazione o il ripristino delle case residenziali, nonché le attività compatibili necessarie per la vitalità economica e sociale connesse alla funzione abitativa, e persegue, tra gli obiettivi più importanti, di conservare la stratificazione storica, che deve restare leggibile nelle sue fasi. «Vanno conservate e valorizzate le tracce che testimoniano l’origine storica dell’insediamento – spiega Meloni -. Il recupero e il riuso deve essere finalizzato a mantenere o consolidare la necessaria fusione ed articolazione di funzioni residenziali e produttive».

«Abbiamo portato a termine l’iter di approvazione del piano particolareggiato del centro di prima e antica formazione – afferma con orgoglio l’assessore all’urbanistica e vicesindaco Tonino Meloni che nei giorni scorsi aveva festeggiato anche l’approvazione del Pru in Consiglio comunale. «Abbiamo superato una criticità che durava da 16 anni. Ci hanno lavorato ben quattro amministrazioni comunali ma con la pubblicazione sul Buras della deliberazione del commissario regionale, il Piano sarà operativo».

Dopo 16 anni di attesa, il Piano particolareggiato del centro storico di Quartucciu è sempre più vicino. È dei giorni scorsi il provvedimento di approvazione dell’assessorato regionale all'Urbanistica che consente la pubblicazione sul Buras – il bollettino ufficiale della Regione – del documento.

L’assessore

Cosa cambia

Il piano mira alla rivitalizzazione della parte più antica della città, attraverso la conservazione o il ripristino delle case residenziali, nonché le attività compatibili necessarie per la vitalità economica e sociale connesse alla funzione abitativa, e persegue, tra gli obiettivi più importanti, di conservare la stratificazione storica, che deve restare leggibile nelle sue fasi. «Vanno conservate e valorizzate le tracce che testimoniano l’origine storica dell’insediamento – spiega Meloni -. Il recupero e il riuso deve essere finalizzato a mantenere o consolidare la necessaria fusione ed articolazione di funzioni residenziali e produttive».

Non solo il piano deve favorire la riqualificazione dell’aspetto ambientale e del paesaggio urbano, con l’eliminazione delle aggiunte recenti e il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici. «Vanno individuate misure per riqualificare i tessuti di antica formazione, per sostituire parti incongrue e incompatibili, nella ricerca del disegno e della trama originari del tessuto, tutelando e conservando soprattutto gli edifici e i complessi di interesse e valore storici», spiega Meloni.

In particolare il Piano particolareggiato prevede il restauro e risanamento conservativo per gli edifici classificati di valore storico, inoltre prevede interventi finalizzati alla tutela degli elementi di decoro urbano compatibili con il contesto storico. «Senza dimenticare che vanno tutelati e conservati anche gli spazi liberi, pubblici e privati, e le loro peculiarità floristiche», aggiunge l’assessore.

La mappatura

Il territorio interessato è di 16,8 ettari dove sono stati individuati 628 lotti distribuiti tra 44 isolati con un volume edificato di oltre 550 mila metri cubi. Mentre altri 225 lotti hanno una cubatura residua per ulteriori 85 mila metri cubi e quindi con una teorica capacità insediativa di 850 abitanti. «Il piano ha schedato tutti i 628 lotti e per ognuno di loro indica gli elementi da tutelare e le relative prescrizioni – aggiunge l’assessore che ringrazia il progettista e i funzionari per il lavoro svolto -. I cittadini interessati a comprendere meglio possono scaricare dal sito ufficiale del Comune la cartografia e individuare il loro lotto e di conseguenza visionare le potenzialità di intervento nel rispetto degli elementi da tutelare».

