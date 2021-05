Centro storico, sì al piano 

Dopo più di trent’anni Sarroch ha finalmente un nuovo Piano particolareggiato del centro storico. Lo strumento urbanistico, approvato durante l’ultimo Consiglio, permetterà di far ripartire l’attività edilizia nel cuore del paese.

La svolta

Regole certe per dare ai cittadini la possibilità di portare avanti progetti negli immobili che si trovano nel centro matrice: il Piano particolareggiato, adeguato alle ultime disposizioni della Regione, è stato finalmente completato. Il sindaco, Salvatore Mattana, è soddisfatto del risultato conseguito a pochi mesi della chiusura del suo mandato: «Il Consiglio comunale, dopo un lungo e complesso iter, ha approvato all’unanimità lo strumento urbanistico che regolamenterà gli interventi nel centro storico a distanza di 33 anni da quello vecchio. Le finalità: conservare e valorizzare l'identità dell'antico nucleo urbano e favorire la riqualificazione e la qualità urbana, il recupero delle volumetrie abbandonate e la realizzazione di nuove volumetrie in armonia con le linee guida della pianificazione. L'obiettivo è quello di valorizzare il cuore del paese, attrarre nuovi investimenti, promuovere iniziative culturali e favorire l'insediamento di nuove attività produttive per farne il centro pulsante della nostra cittadina».

Il Puc

Micaela Caboni, capogruppo di maggioranza, guarda oltre e pensa al completamento del Piano urbanistico. «Ora potremo concentrarci su un altro dei nostri obiettivi: individuare nuove zone di espansione del nostro paese. Gli esperti sono al lavoro per trovare le soluzioni più adatte alle esigenze dei residenti: presto avremo un quadro chiaro di come sarà Sarroch in futuro».

La minoranza

Contrastanti i pareri della minoranza. Severo il giudizio di Francesco Murgia, capogruppo del Psd’Az: «Va bene preservare gli aspetti storici del paese, ma Sarroch non può vivere nel passato: più che un quadro hanno composto un puzzle, che non permetterà ai cittadini di vivere al meglio gli spazi aperti. Sono state respinte troppe istanze dei cittadini: osteggiare progetti perché sforavano per pochi centimetri è stato assolutamente ingiusto».

Attilio Buonomo, capogruppo di Impàri, auspica in una ripresa dell’attività edilizia: «Ora i progetti non potranno più essere rallentati dalla burocrazia. C’è chi attende da più di 5 anni per le modifiche alla propria casa: ora bisogna accelerare anche per il Puc».

