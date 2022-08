Centro storico, ristrutturazioni più facili  

Dopo 16 anni di attesa, il Piano particolareggiato del centro storico diventa realtà: dalla Regione è arrivato il parere positivo e così con l’approvazione definitiva del progetto e la pubblicazione sul Buras anche l’ultimo tassello è stato messo al suo posto. Ora i quartuccesi potranno finalmente realizzare interventi di ristrutturazione nelle proprie abitazioni, ma anche demolire e ricostruire i fabbricati che non possiedono i requisiti architettonici del centro storico. Aumentare le volumetrie e realizzare la propria casa nei lotti ancora liberi, sempre, però, nel rispetto dei caratteri richiesti dal Ppcs.

Il percorso

«È stato un iter complesso, iniziato nelle precedenti consiliature e portato a termine dal commissario nominato dalla Regione Sardegna», afferma l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu, «il Piano grazie a questo adeguamento alla normativa regionale, consentirà di riqualificare, congiuntamente con il tessuto edilizio gli spazi pubblici, l’arredo urbano, la rete viaria e i percorsi di collegamento con il territorio».

I dettagli

Il piano mira alla rivitalizzazione della parte più antica della città, attraverso la conservazione o il ripristino delle case residenziali, nonché le attività compatibili necessarie per la vitalità economica e sociale connesse alla funzione abitativa, e persegue, tra gli obiettivi più importanti, quello di conservare la stratificazione storica, che deve restare leggibile nelle sue fasi.

In particolare dunque si potrà procedere con il restauro e il recupero degli edifici storici e tradizionali e indirizzare le integrazioni funzionali ed edilizie in coerenza con i caratteri propri del centro storico e con l’ulteriore obiettivo di riqualificare e valorizzare gli assi viari originari.

«Per verificare i singoli interventi realizzabili occorre fare riferimento alle schede previste per ogni lotto e fabbricato ricadente nel centro matrice. Tutti i documenti sono pubblicati nel sito internet del Comune alla sezione amministrazione trasparente», prosegue Mereu, «ora l’ulteriore ambizioso obiettivo sarà quello di reperire le risorse finanziarie per valorizzare l’area compresa tra via Nazionale, via Quartu, via San Biagio e via Neghelli», attorno all’ex cinema Rossini, «attraverso un progetto che verrà individuato con un concorso di idee e i suggerimenti che verranno fuori dal coinvolgimento della popolazione».

Non solo: il piano deve favorire la riqualificazione dell’aspetto ambientale e del paesaggio urbano e il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici. Ma prevede anche il restauro e il risanamento conservativo per gli edifici classificati di valore storico inoltre, include interventi finalizzati alla tutela degli elementi di decoro urbano compatibile con il contesto storico

Gli obiettivi

«Sarà importante focalizzare l’attenzione anche sull’ex casa Angioni, oggi DoMus ArT, per riqualificarla ulteriormente in modo tale da dare nuovo impulso al prezioso attivismo delle associazioni che già contribuiscono a rivitalizzare il paese e il centro storico con azioni virtuose anche in ambito sociale e del mondo del volontariato».

Il territorio interessato dal piano particolareggiato è di 16,8 ettari, per un totale di 628 lotti distribuiti tra quarantaquattro isolati con un volume edificato di oltre 550mila metri cubi. Mentre altri 225 lotti hanno una cubatura residua di ulteriori 85mila metri cubi e quindi con una teorica capacità insediativa di altri 850 abitanti.

