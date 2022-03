Centro storico, ora si può intervenire 

Molti sono ruderi distrutti dalle bombe del '43, altre aree pubbliche di grande pregio e interesse storico, come Palazzo Regio, l’ex convento di San Giuseppe, palazzo Aymerich, la clinica Aresu, l’ex carcere di Buoncammino, l’ospedale civile, l’ex scuola Manno. Non a caso l’assessore all’Urbanistica Giorgio Angius (di professione ingegnere) insiste sull’importanza di guarire - quasi ottant’anni dopo – le ferite architettoniche della seconda guerra mondiale.

Significa che, dopo una lunga attesa, chiunque dovrà effettuare interventi a Castello, Marina, Stampace, Villanova (complessivamente poco più 17mila abitanti) e nel centro storico di Pirri (circa 5mila) potrà farlo con la certezza di avere una cornice di regole certe. Che valgono per la sostituzione di un infisso come per la ricostruzione di un palazzo. E significa soprattutto che si potrà intervenire su circa 200 tra edifici e vuoti urbani sui quali non si poteva muovere una pietra in assenza del Piano.

L’iter è stato lungo sette anni. Ha attraversato due consiliature – Zedda e Truzzu – e dopo il via libera definitivo di Palazzo Bacaredda, nell’agosto scorso, ha soggiornato per sei mesi negli uffici dell’assessorato regionale all’Urbanistica, che martedì lo ha approvato. Ora il Piano particolareggiato del centro storico sarà pubblicato sul Buras e sarà pienamente operativo.

Le ferite

«Gli edifici crollati o quelli palesemente incongrui rispetto al tessuto storico, potranno godere di maggiore libertà di trasformazione, andando a intercettare la forte domanda di nuovi servizi, di attività commerciali e artigianali, oltre che di nuove residenze», chiarisce.

Uno degli esempi è proprio palazzo Aymerich, distrutto da una bomba nel ‘43. I lavori di recupero sarebbero dovuti incominciare nel 2006 ma a causa di contenziosi tra proprietari, Comune e Soprintendenza, che ha posto un vincolo di inedificabilità, ma soprattutto in assenza del Piano non si è fatto nulla. Il Comune vorrebbe acquistarlo per recuperarlo e destinarlo ad attività pubbliche.

Un altro edificio che attende un recupero e una nuova destinazione è il convento di San Giuseppe dove, come ha ricordato il sindaco Paolo Truzzu, «è prevista la realizzazione di strutture ricettive per studenti e spazi espositivi», sulla base di una indicazione chiara del Consiglio comunale.

Ma il via libera al Piano consente anche di recuperare la facciata e gli infissi di palazzo Regio, di recuperare l’ex scuola Manno di via Lamarmora, oggi occupata da decine di studenti che ne hanno fatto uno studentato per chi non si può permettere di pagare una stanza in città, di ragionare su futuro della ex clinica Aresu e su quelli dell’ex carcere di Buoncammino e dell’ospedale civile progettato da Gaetano Cima.

Nuove funzioni

Ma se è vero che il Piano consente di avere una visione d’insieme della città, ra si può finalmente pensare a nuove funzioni per alcune zone come il compendio ai margini di via Palabanda, vicino al portico chiamato “S’Ecca Manna” o, ancora, per l’area tra via Angioy e via Sassari, quel vicolo di nessuno che attende da sempre un intervento che lo riqualifichi e colleghi le due strade.

«Con questo strumento urbanistico contiamo di stimolare i proprietari privati a intervenire sui loro beni per portare importanti vantaggi anche alla collettività», spiega il sindaco. Come sempre le regole, quando sono chiare, stimolano nuovi processi e investimenti. Sempre che la burocrazia non faccia passare la fantasia.

