Centro storico, come approvare il piano? 

Prevista per mercoledì scorso, l’approvazione del piano particolareggiato del centro storico di San Sperate è stata rinviata a data da destinarsi. Il motivo? Tredici consiglieri comunali su diciassette possiedono immobili - loro o dei familiari - proprio nelle zone incluse nel piano. Tradotto: per tre quarti dei componenti dell’Aula votarlo significherebbe incombere in un potenziale mega conflitto di interessi. A questo punto, il Comune valuta le alternative: delegare il via libera al piano a un commissario; oppure procedere alla votazione separata di ogni singolo comparto del centro (30 in tutto), chiamando in causa, volta per volta, i consiglieri che non abbiano proprietà nella zona in quel momento all’esame dell’Aula.

Beghe burocratiche

«Essendo questo un piano attuativo, e non generale, esamina nello specifico ogni lotto del centro, casa per casa», premette il sindaco Enrico Collu. «Per questo la maggior parte dei consiglieri, me compreso, sarebbero chiamati a votare un provvedimento che riguarda interessi personali o familiari. Il nodo è emerso durante la riunione dei capigruppo». Da qui lo studio di un’alternativa: «Chiedere alla Regione il commissariamento - continua Collu - o votare il piano per comparto, coinvolgendo di volta in volta i consiglieri che non hanno interessi diretti». L’approvazione del piano particolareggiato è attesa da anni: «Il documento è pronto, parliamo del risultato di un lavoro molto lungo e complicato che richiede lo studio dettagliato di parecchi aspetti urbanistici del territorio. A questo punto, per approvarlo è sicuramente meglio aspettare qualche giorno in più, piuttosto che rischiare di presentarlo in Aula e non poterlo licenziare».

La minoranza

Il primo piano particolareggiato del centro storico di San Sperate risale al 1984. Allora la sindaca era Amalia Schirru, attuale consigliera di opposizione: «Presentai io il documento all’Aula, probabilmente astenendomi durante l’approvazione», ricorda. «Oggi tantissimi consiglieri non potrebbero votare perché “incompatibili” addirittura in relazione a immobili appartenenti a parenti di quarto grado. Un aspetto, a mio avviso, da chiarire». Secondo la consigliera «a questo punto sarebbe meglio nominare un commissario: già in forte ritardo, l’approvazione del piano suddivisa per ogni singolo comparto richiederebbe troppo tempo. Parliamo di un documento atteso da anni che finalmente permetterebbe ai cittadini di intervenire sulle loro proprietà incentivando anche il mercato immobiliare».

